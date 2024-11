I nuovi vigili pronti a scendere in strada: finito il corso, al via la riorganizzazione della Polizia Municipale

A fine estate erano stati assunti a Torino 80 nuovi vigili urbani, che a breve entreranno in servizio.

Riorganizzazione della Polizia Municipale

Di questi 80, ben 51 hanno dovuto frequentare un corso formativo che terminerà proprio in questi giorni, come riferito dall'assessore alla sicurezza Marco Porcedda in Commissione Bilancio. Porcedda ha anche spiegato come verranno utilizzati, in un primo passo verso la riorganizzazione del corpo della Polizia Municipale. Grazie alle nuove assunzioni verrà formata una sezione per il pronto impiego nell'area sud della città: circa la metà degli agenti che sta per terminare il corso opererà su strada nella rilevazione dei sinistri stradali.

Precedenza all'area sud della città

"Abbiamo rivisto l'organizzazione dell'organigramma del corpo di Polizia locale - ha spiegato l'assessore - ipotizzando alcuni interventi da mettere a terra nel tempo, partendo dall'assunzione degli ultimi 80 agenti che sono stati assunti. I 51 che termineranno domani il corso, insieme agli altri già in circuito, verranno utilizzati per l'istituzione di un'aliquota di pronto impiego per l'area sud. Poco più della metà che sta terminando il corso opererà per lo più su strada, per la rilevazione dei sinistri. La restante parte del personale verrà impiegata per l'aliquota del pronto impiego che già esiste nella Circoscrizione 5. Ciò ci consentirà di avere la città divisa in due aree, nord e sud, e consentirà di sgravare le sedi delle circoscrizioni per questo compito. Il recupero di tutte queste risorse verrà indirizzato dai vari comandanti in servizi più di prossimità".

Il numero dei civich inferiore a quello del 2021

Nonostante queste nuove assunzioni, il numero di dipendenti del corpo della Polizia locale è diminuito negli ultimi 4 anni, in concomitanza con la riduzione generale dei dipendenti comunali di tutti i settori. I nuovi agenti sostituiscono i pensionamenti e gli addii anche se, come sottolineato da Porcedda, è importante l'abbassamento dell'età dei civich, che possono operare meglio in strada e sul campo.

Nel 2021 il numero di agenti, commissari, ispettori e funzionari era di 1599, mentre ad oggi Torino ha in dotazione 1533 unità.