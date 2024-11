Storico Carnevale di Ivrea, definito il bando per l’erogazione di fondi

Lo scorso 6 novembre si è riunita la Commissione nominata per la valutazione dei progetti elaborati dalle varie Componenti del Carnevale di Ivrea in risposta al bando promosso dalla Fondazione per il sostegno economico a loro destinato. La Commissione composta da tre rappresentanti dell’Associazione delle Componenti e da tre nomi designati dalla Fondazione ha espresso grande apprezzamento per quanto pervenuto in questa prima edizione del Bando.

Si tratta di 9 progetti per un valore potenziale complessivo di 52.000 €, segno di impegno e adesione delle Componenti all’iniziativa proposta dal CDA della Fondazione per dare sempre più centralità alle Componenti del Carnevale di Ivrea. “Come prima edizione vi sono evidentemente margini di miglioramento nell’elaborazione delle proposte – commentano dalla Commissione - ma complessivamente sono tutte risultate interessanti, fornendo anche spunti pro-futuro alla Fondazione stessa. Esprimiamo quindi un ringraziamento pubblico per i progetti che ci sono stati sottoposti certi che questo sarà l’inizio di un percorso virtuoso”.

Precisando che tutti e 9 i progetti sono stati riesaminati, a valle di un pre-esame già autonomamente svolto dall’Assemblea delle Componenti, la Commissione ha deliberato in maniera condivisa di procedere al finanziamento di 3 progetti, indicando per ciascuno le parti finanziate e le relative attese di realizzazione, e più precisamente:

Progetto “Scorta dell’inclusione” presentato dalla Scorta d’onore della Mugnaia . Apprezzato per finalità, contenuto e costruzione, la Commissione ha deciso di finanziare con 650 € la prima parte della proposta relativa alla fase di coinvolgimento della scuola nella conoscenza e rappresentazione della componente e successiva premiazione del vincitore con la possibilità di partecipare a eventi dell’associazione stessa.

Progetto a tutela del patrimonio artistico-culturale del Gruppo Pifferi e Tamburi . Per tale progetto è stato deliberato un finanziamento di 1.500 € a sostegno della parte relativa alla ricerca dell’evoluzione storica delle divise dei Pifferi che renderà disponibile un documento sullo studio condotto con la definizione di una divisa storica e relativa rappresentazione grafica/digitale da esporre del periodo di Carnevale.

Progetto “Identità e aggregazione al servizio della Comunità eporediese” dell’Associazione Fagiolate . Verrà attribuito un contributo di 6.000 € per l’acquisto di abbigliamento e strutture utili a qualificare la presenza dell’Associazione nella manifestazione della mattina della terzultima domenica di Carnevale; sarà inoltre definito il logo dell’Associazione delle Fagiolate ripreso da tutte in occasione delle specifiche manifestazioni.

Tali assegnazioni sono state acquisite e deliberate dal CDA della Fondazione nella riunione di giovedì 7 novembre; in tale contesto è stato anche sottolineato l’interesse nei confronti dei progetti presentati dall’Associazione Aranceri e dall’Associazione Museo del Carnevale volti a realizzare, pur con soluzioni molto differenti, un “percorso museale stabile” nella città di Ivrea per raccontare i luoghi del Carnevale. A tale riguardo, poiché la Fondazione ha già intrapreso analogo progetto coinvolgendo l’amministrazione comunale le proposte formulate saranno oggetto di prossimo confronto con il coinvolgimento di tutte le componenti interessate.

In conclusione pertanto sono stati deliberati finanziamenti per 8.150 €; la quota residua rispetto al fondo previsto di 11.376 €, vale a dire 3.226 €, rimarrà disponibile per futuri progetti e sarà aggiunta all’eventuale fondo derivante dal bilancio dell’edizione 2025, secondo le regole già definite.