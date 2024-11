Massimo Candela eletto Presidente delle ACLI di Torino aps

Nato a Roma, cresciuto a Torino, laurea in Scienze Politiche, diverse esperienze giovanili come volontario, educatore e di Servizio Civile con ragazzi adolescenti fragili e in situazioni difficili. Esperienza lavorativa di oltre venti anni nell’area delle Risorse Umane ed Organizzazione, prima nel settore automotive e poi nel settore delle biotecnologie e della diagnostica. Da tre anni impegnato nelle ACLI di Torino come responsabile Risorse Umane e Organizzazione del Sistema dei Servizi ACLI, in cui, oltre ad occuparsi di gestione, sviluppo e formazione del personale, ha supportato i responsabili del Sistema ACLI di Torino nella definizione e implementazione di strategie e azioni per il raggiungimento e il miglioramento degli obiettivi e delle attività.