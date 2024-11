Alla Cascina Roccafranca: quattro appuntamenti per dire "no" alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le

recitata per ribadire il nostro NO alla violenza sulle donne.

“Ogni fine anno si contano le donne morte per femminicidio, le cifre permangono negli anni analoghe. Noi donne di Spazio Donne Cascina Roccafranca siamo fermamente convinte che un ANCHE SOLO UN FEMMINICIDIO è UN FEMMINICIDIO DI TROPPO, UNA SOLA VIOLENZA è UNA VIOLENZA DI TROPPO. - dichiarano le volontarie di Spazio Donne che spiegano le motivazioni che spingono il gruppo a organizzare sempre nuovi eventi e momenti di sensibilizzazione - Sembra che da un anno all’altro nulla cambi, la cultura patriarcale non conosce crisi e anzi coinvolge tantissime donne, alcune ancora bambine, che subiscono violenze e stupri ad opera spesso di conoscenti e, ancora più grave, da gruppi di giovani che credevano amici, fasce di età sempre più giovani. Questo è un fenomeno preoccupante che evidenzia la mancanza di responsabilità collettiva ed individuale su questo tema. Poiché la violenza non è un

In Cascina Roccafranca, dal 21 novembre al 6 dicembre, lo Spazio Donne ha dunque organizzato anche per quest’anno una piccola rassegna di eventi per ribadire il nostro NO alla Violenza e sensibilizzare i cittadini su questi temi. “La violenza sulle donne sarà veramente superata quando gli uomini prenderanno coscienza che la libertà conquistata dalle donne non presume a priori il consenso, né il permesso implicito a qualunque forma di approccio verbale o sessuale da parte di sconosciuti o di partner. La violenza è prima di tutto un problema culturale. Sono necessari interventi di sensibilizzazione e formazione sul tema della violenza e sugli stereotipi di genere che possono promuovere un cambiamento culturale attraverso il rispetto di sé, dell’altro e della differenza. Per questo, nonostante tutto, riteniamo che sia importante continuare a parlare di