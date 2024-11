Scuola, nuovi sopralluoghi per individuare le priorità di intervento al Volta e al D'Azeglio

Proseguono le visite della Città metropolitana di Torino negli istituti scolastici del territorio per fare il punto sugli interventi manutentivi più urgenti e ascoltare direttamente le necessità delle scuole superiori.

Liceo Scientifico Statale A. Volta di Torino: manutenzioni e interventi prioritari

Oggi il direttore generale di Città metropolitana ha visitato il Liceo Scientifico Statale A. Volta, la cui sede in vi Juvarra 14 è stata recentemente acquisita al patrimonio dell'Ente dalla prorietà di un istituto religioso. L'edificio accoglie circa 900 studenti negli indirizzi di Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate. Durante l’incontro con la dirigente scolastica Maurizia Basili, si è evidenziata la necessità di risolvere alcune e problematiche manutentive, tra cui l'intervento già programmato per i prossimi giorni sulla palestra per risolvere le infiltrazioni d’acqua causate dal malfunzionamento delle grondaie pluviali. Inoltre, nella programmazione pluriennale verrà data priorità al rifacimento delle colonne di scarico dei bagni maschili, mentre quelli femminili sono stati rinnovati tre anni fa. Richoesta anhe una sala docenti, attualmente assente per carenza di spazio. La Città metropolitana di Torino si è impegnata a supportare il Liceo Volta per individuare una soluzione compatibile con le risorse e le priorità di intervento.

Liceo Classico Statale "Massimo D'Azeglio" di Torino: interventi in corso e progetti futuri

Al Liceo Classico Statale "Massimo D'Azeglio" di Torino in via Parini 8, che ospita circa 900 studenti, la Città metropolitana di Torino è già intervenuta con un intervento manutentivo importante, conclusosi lo scorso anno, che ha visto la manutenzione straordinaria e risanamento delle facciate lato strada, la sostituzione degli infissi, la ristrutturazione dei laboratori ed il rinforzo di parte dei solai di sottotetto, interventi che hanno migliorato la sicurezza e l’efficienza energetica dell’edificio. Il preside Franco Francavilla ha espresso il suo apprezzamento per la tempestività degli interventi e per la collaborazione con la Città metropolitana di Torino, sottolineando come i tempi di realizzazione siano stati rispettati, consentendo la continuità delle attività didattiche senza interruzioni significative.

Grazie alle segnalazioni tramite la piattaforma Factotum, la Città metropolitana di Torino ha risolto tempestivamente problemi urgenti come le infiltrazioni d’acqua che avevano interessato parte della struttura. La risoluzione definitiva dei problemi di infiltrazione, problematica purtroppo diffusa su diversi edifici gestiti dalla Città metropolitana, comporta un impegno economico molto importante che necessita di attenta valutazione e che sarà oggetto di una programmazione economica finanziaria nei prossimi anni.

Tra le richieste presentate dal dirigente scolastico, la sostituzione di un montascale, fondamentale per garantire l'accessibilità agli studenti e al personale con difficoltà motorie. La Città metropolitana di Torino ha già avviato il piano d'intervento e prevede di completare il montascale nei prossimi mesi. Inoltre, è stato programmato un intervento di sicurezza sulle scale, con la sostituzione delle coperture antiscivolo in gomma.