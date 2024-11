Atp Finals, de Minaur gioca un brutto scherzo all'amico Fritz: Sinner qualificato in anticipo

Jannik Sinner vince anche senza giocare. O meglio, si qualifica aritmeticamente per le semifinali delle Atp Finals, prima ancora di dover affrontare il russo Daniil Medvedev nell'ultima sfida del girone.

de Minaur fa un regalo a Sinner

Merito dell'australiano Alex de Minaur, che a sorpresa ha strappato il primo set per 7-5 a Taylor Fritz nella gara del pomeriggio: in questo modo il numero 1 del mondo è già certo della qualificazione, la partita di stasera dirà solo se con il primo o il secondo posto nel gruppo intitolato ad Ilie Nastase.

Intanto, sul fronte istituzionale continua l'impegno di Comune e Regione per mantenere le Atp Finals per altri cinque anni. La Giunta di Torino ha dato il via libera al Bilancio previsionale triennale che prevede un aumento di stanziamento per il torneo tennistico.

Più fondi da Comune e Regione per tenere le Atp

Era stata proprio la Federazione italiana tennis e padel a chiedere un incremento di fondi in vista della possibilità di tenere le Atp Finals sotto la Mole anche per il quinquennio 2026-2030. Si tratta di un aumento di circa il 30%, da 1,5 milioni, cifra stanziata ancora per il 2025, a 2,3 milioni.

Anche la Regione negli scorsi giorni ha annunciato un maggior impegno finanziario per le Atp Finals. Sul tema del rinnovo è intervenuta l'assessore regionale al turismo Marina Chiarelli: "Abbiamo dalla nostra di non aver goduto appieno di questi 5 anni, considerato che un paio sono stati completamente persi per il Covid, dal punto di vista turistico".

"Abbiamo quindi il ‘diritto’ - ha proseguito - ad avere garantita la permanenza su questo territorio delle Atp Finals per altri 2 anni per compensare quelli persi. Contiamo comunque di riuscire ad avere un altro quinquennio”.