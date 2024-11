A Torino aumentano poveri e senza fissa dimora. Più persone in coda per un pasto o un letto

A Torino nel 2024 sono aumentati i poveri e le persone senza fissa dimora . Rispetto all'anno scorso si registra una crescita del 10% delle persone che si mettono in coda nei refettori per un pasto caldo, per un cappotto o maglione oppure sono costretti a dormire per strada.

Più poveri

A dirlo il direttore diocesano della Caritas Torino Pierluigi Dovis , inaugurando a Mirafiori Sud un nuovo centro di accoglienza per uomini e donne in difficoltà. " A livello nazionale - ha spiegato - quest'anno abbiamo ospitato nei nostri centri 36mila senzatetto: di questi 900 sono quelli che abbiamo incontrato nella Diocesi di Torino, ma anche Bra. Sono aumentati del 10% i clochard ".

In parallelo sono cresciuti anche le richieste ai centri di ascolto, ai refettori per i pasti e nei luoghi che forniscono vestiti gratis: nel 2023 si erano rivolti ai diversi punti della Diocesi 18mila persone, mentre al novembre 2024 siamo già sopra i 19mila (aumento del 10%).

Una nuova casa

E per rispondere in parte a queste richieste di aiuto questa mattina la Caritas ha inaugurato in via Luigi Chiala 14 la "Casa porta di Speranza", al cui interno trovano sede quattro tipologie di servizio. Due spazi per accoglienza notturna (Betania e Lidia), dove dalle 17 alle 9 i clochard potranno dormire, ma anche fare una doccia, lavare i capi e una cucina per la cucina e la colazione. All'interno ci sono ventisei posti.