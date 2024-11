Asl To4, i sindacati attaccano la direzione: "Straordinari alle stelle e carenze organizzative"

I sindacati FP Cgil e NurSind attaccano la direzione dell'Asl To4, denunciando straordinari alle stelle e carenze organizzative. E fornendo numeri da brivido: 171.264 ore di straordinario, finora né recuperate né liquidate, svolte dal personale per garantire i servizi essenziali. "Trasformato questo numero in giorni e in anni, risulterebbero 24.000 giornate circa e ben 65 anni di lavoro straordinario effettuato per esigenze di servizio".

Ma risultano anche 17.000 ore di reperibilità attiva, corrispondenti a circa 2.500 turni aggiuntivi, solo tra gennaio e settembre 2024.

La situazione è particolarmente grave nelle sale operatorie, dove infermieri e OSS, già sottoposti a turni mensili di 20-21 giorni, hanno dovuto coprire 600 giorni extra in soli nove mesi. Simili criticità sono state riscontrate nei laboratori analisi, con oltre 300 turni extra, e nei reparti di radiologia, che hanno accumulato circa 130 giorni di lavoro aggiuntivo.

Scrivono Luciano Perno (FP Cgil) e Giuseppe Summa (NurSind): "I dati che risultano sono assolutamente allarmanti e rendono chiara l'idea della gestione degli ultimi anni da parte di questo Direttore Generale che non abbiamo mai visto, se non sporadicamente, ai tavoli di trattativa sindacale dove vengono rappresentate le criticità dei lavoratori. Purtroppo non è solo questo, sono svariate e molteplici le criticità di varia natura e importanza che non si sono mai volute affrontare e che sono peggiorate con il tempo durante questa gestione".