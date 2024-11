A Parella il teatro scende in strada: il quartiere e i suoi abitanti “si raccontano” con lo spettacolo “Hosting”

Parella e i suoi abitanti “si raccontano” attraverso il teatro: è in programma nel weekend al Teatro Bellarte di via Ludovico Bellardi 116 a Torino lo spettacolo “Hosting” del Collettivo Lunazione.

Hosting andrà in scena sabato 16 e domenica 17 novembre alle 19 e alle 20 ed è inserito nella stagione “Almeno noi nell'universo”. Si tratterà di una performance molto particolare perché caratterizzata come passeggiata “urbana” per le vie del quartiere, ispirata da alcune interviste realizzate ai residenti e a persone che frequentano il teatro: i partecipanti, muniti di cuffie wireless, avranno modo di ascoltare una “drammaturgia sonora” con storie ed emozioni della comunità.

Il tutto è reso possibile da una residenza del Collettivo in via Bellardi, durante la quale ai cittadini è stato chiesto quanto la presenza di Bellarte abbia influito sulle loro vite: “Ci siamo chiesti – spiega Eduardo Di Pietro di Lunazione - in che modo il teatro può entrare nella vita di persone comuni, se può avere un ruolo trasformativo e in che modo può agire per migliorare e cambiare le esistenze delle persone che lo vivono”.

Lo spettacolo darà modo al pubblico di conoscere il territorio e la sua relazione con i cittadini, ponendo al centro il teatro come luogo di confronto e non solo: “Vogliamo raccontare - commenta la presidente di Tedacà Claudia Cotza - storie ed emozioni, partendo da Bellarte. I prossimi mesi saranno un periodo di trasformazione, con i lavori sul teatro e i molti progetti che incontreremo nel nostro cammino. Per tracciare meglio questo percorso, vogliamo comprendere l'influenza avuta sulle esistenze delle persone che abitano lo spazio e il quartiere”.