Flockerz a 1,5 milioni di dollari in finanziamenti: la prevendita continua a stupire

Il panorama delle meme coin si arricchisce continuamente: solo alcuni progetti, però, emergono come vere novità capaci di catturare l'interesse degli investitori e della community. Uno di questi è Flockerz, un ecosistema innovativo che punta sulla partecipazione e sulla possibilità di influenzare il futuro del progetto in modo democratico grazie al sistema Vote-to-Earn. Questa strategia unica segna una svolta nello spazio delle meme coin, che finora si era basato principalmente su meccanismi come il Play-to-Earn e lo Share-to-Earn.

Flockerz ha già raggiunto e superato il traguardo di 1,5 milioni di dollari in finanziamenti, inserendosi in modo preponderante sulla scena delle prevendite.

Flockerz: un ecosistema orientato alla partecipazione della community

Nel contesto delle meme coin, ci sono diversi approcci che cercano di premiare la partecipazione della community. Alcuni progetti incentivano gli utenti a giocare per guadagnare (Play-to-Earn), mentre altri si concentrano sul premiare la condivisione di contenuti (Share-to-Earn).

Questi metodi, spesso supportati da contenuti leggeri e divertenti, riescono ad attrarre utenti, ma Flockerz vuole andare oltre. Il concetto di Vote-to-Earn aggiunge una dimensione completamente nuova, spingendo verso un coinvolgimento diretto degli utenti che permette loro non solo di contribuire alla crescita del progetto ma anche di ottenere guadagni per ogni voto espresso su questioni di sviluppo. Questo approccio rappresenta una vera e propria evoluzione dell’ecosistema DAO (Decentralized Autonomous Organization) e si propone di costruire un’architettura decentralizzata capace di restituire potere decisionale alla community.

Tutti i possessori del token nativo FLOCK possono prendere parte alle decisioni chiave per l’evoluzione del progetto, rafforzando il principio di democrazia diretta.

Gli uccelli dello stormo

Uno degli aspetti più interessanti di Flockerz è la narrazione su cui si basa il progetto. La storia viene raccontata in un formato fumettistico, catturando l’immaginazione della community attraverso la rappresentazione del “Re Birb” e del suo stormo. Questa figura regale simboleggia l’autorità centralizzata e le dinamiche di potere tradizionali, mostrando come un sovrano autoritario non riesca a mantenere unita la sua comunità, provocando instabilità e disordine. La storia di Flockerz ci porta, quindi, attraverso l’ascesa e il declino di questo personaggio, evidenziando come un modello di leadership centralizzato possa condurre a uno stato di insoddisfazione collettiva e, infine, al fallimento.

La narrazione evolve quando il Re Birb decide di abbandonare il proprio potere, cedendo la gestione della comunità agli utenti stessi. Grazie al sistema Vote-to-Earn, gli utenti ottengono il diritto di esprimere il proprio voto su ogni aspetto del progetto, creando un sistema decisionale inclusivo e democratico. La metafora sottostante al progetto enfatizza come un modello partecipativo possa risultare non solo più stabile ma anche più redditizio per tutti gli stakeholder.

Potenziale di crescita

Il token FLOCK ha attratto l’attenzione degli investitori anche per il suo potenziale di crescita. Al momento, il token FLOCK è acquistabile al prezzo di 0,0060049$ ed è facilmente accessibile attraverso vari canali di pagamento, inclusi ETH, USDT, BNB o carta di credito.

È importante sottolineare, tuttavia, che questo prezzo è destinato a crescere durante le varie fasi della prevendita. I primi investitori, quindi, sono posizionati strategicamente per trarre vantaggio dall'apprezzamento iniziale del token. Inoltre, Flockerz offre due possibilità principali a chi possiede FLOCK: mantenere i token fino alla quotazione sugli exchange centralizzati e decentralizzati (CEX e DEX), sperando in un aumento del loro valore, oppure mettere i token in staking per ottenere rendimenti passivi a lungo termine. Il protocollo attualmente prevede un rendimento annuo (APY) superiore al 1.000%, un tasso molto interessante per chi intende sfruttare il potenziale di ritorno passivo dell’investimento.

In conclusione, Flockerz rappresenta un caso interessante e innovativo nello spazio delle meme coin, portando con sé nuove idee di governance e coinvolgimento comunitario. La possibilità di guadagnare partecipando attivamente alle decisioni del progetto potrebbe essere un forte fattore di attrazione, destinato a interessare non solo gli investitori esperti, ma anche coloro che desiderano esplorare modelli alternativi di gestione finanziaria e di investimento decentralizzato.

