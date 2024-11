Non solo Atp, ma anche salute: il Tennis che fa bene, tra informazione e prevenzione

Il tennis fa bene alla salute e l’eccellenza dei campioni italiani traina la clamorosa espansione di questo sport: sempre più ragazzi scelgono di impugnare la racchetta, ma non sono da meno gli adulti che praticano da sempre questa disciplina. Un vero e proprio boom con effetti positivi anche sulla salute pubblica; gli studi scientifici (condotti dal Sydney Medical School Study l’American Medical Association Study e il Copenaghen City Heart Study) hanno dimostrato, infatti, che giocare a tennis aumenta l’aspettativa di vita di quasi dieci anni e migliora la qualità della vita della popolazione meno giovane, con benefici dal punto di vista fisico e mentale.

I numeri. I risultati delle ricerche - condotte su un campione di 20.000 persone tra i 20 e i 93 anni - dicono che, rispetto al gruppo di persone sedentarie, l'aumento dell'aspettativa di vita per i diversi sport vede il tennis al primo posto con +9,7 anni. A seguire: badminton +6,2, calcio +4,7, ciclismo +3,7, nuoto +3,4 e jogging +3,2.

"Non possiamo che essere contenti: gli studi di medicina certificano ufficialmente che il tennis non solo allunga la vita, ma ci rende anche più giovani.Ebbene: noi, alla FITP abbiamo anticipato la scienza, lo avevamo compreso da tempo. Per questo abbiamo sempre creduto nel progetto 'Tennis&Friends', che non è soltanto un evento ma un'idea di prevenzione e sport, intesa come filosofia di vita. E siamo felici che tante persone, appassionate degli sport della racchetta come tennis, padel e pickleball, possano usufruirne e goderne qui a Torino, alle Nitto Atp Finals", commenta Angelo Binaghi, Presidente FITP.

“Gli studi internazionali lo dimostrano, lo sport è prevenzione, e il tennis in particolare aiuta a prevenire l’insorgenza di malattie cardiovascolari e metaboliche, allungando di quasi 10 anni l'aspettativa di vita - spiega Giorgio Meneschincheri, fondatore di Tennis & Friends Salute e Sport, medico specialista in medicina preventiva al Policlinico universitario Gemelli e docente all’università Cattolica del Sacro Cuore - L'attività fisica praticata dalla popolazione ha un impatto positivo anche sulla spesa sanitaria con un risparmio medio dell’0,6% sui costi destinati all’assistenza. L’Ocse dice che se gli europei praticassero più sport, si potrebbe evitare l’insorgenza di 11,5 milioni di nuovi casi di malattie croniche entro il 2050, di queste 3,8 milioni di patologie cardiovascolari e 3,5 milioni di casi di depressione. La capacità del tennis di essere strumento di prevenzione aumenta grazie al successo dei tennisti italiani: l’eccellenza richiama sempre più persone che si avvicinano a questa disciplina”

Tennis e longevità: il rapporto tra sport e salute al centro del dibattito alle Nitto ATP Finals

All’interno del Fan Village delle Nitto ATP Finals, Tennis & Friends - Salute e Sport, charity ufficiale dell’evento, organizza due momenti di confronto sul legame tra sport e salute. Questi incontri, ideati per sensibilizzare il pubblico sui benefici dello sport e della prevenzione, vedranno la partecipazione di esperti e personalità del mondo sportivo e medico.

Venerdì alle ore 17, presso l’area palco del Fan Village si terrà il convegno "Tennis e giovani: passione, disciplina e futuro – L’impegno della FITP per la crescita delle nuove generazioni attraverso didattica, formazione e pratica". All’evento interverranno Giorgio Meneschincheri, Presidente e fondatore di Tennis & Friends - Salute e Sport, specialista in medicina preventiva al Policlinico universitario Gemelli e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Luca Sbrascini, tecnico federale della FITP, Marco Gonella, dirigente Psicologo SC Psicologia Aziendale ASL Città di Torino. Sul palco: gli allievi dell'Istituto Superiore di Formazione della FITP, gli allievi partecipanti al Master del Circuito Nazionale “Road to Torino”.

Sabato 16 alle ore 12, sarà presentato “Un Ace per la Ricerca”, l’iniziativa di Intesa Sanpaolo e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Intesa Sanpaolo contribuisce al progetto donando 100 euro per ogni Ace messo a segno dai finalisti nelle prossime Nitto ATP Finals di Torino, che diventano 1000 in occasione della finale. Chiunque può supportare l’iniziativa attraverso ForFunding, la piattaforma di raccolta fondi di Intesa Sanpaolo, per sostenere i progetti solidali promossi da selezionate organizzazioni non profit.

Quest’anno l’obiettivo della campagna è ancora più importante perché grazie infatti ai fondi raccolti verrà posata la “prima pietra” della nuova Biobanca dell’Istituto di Candiolo-IRCCS, uno spazio di circa 3000 metri quadrati dove verranno conservati campioni biologici, e informazioni ad essi collegate, dei pazienti oncologici. L’obiettivo della Biobanca è sviluppare studi diversificati e su larga scala su campioni biologici conservati in modo ottimale, per raggiungere diagnosi e terapie sempre più precoci e precise, moltiplicando le probabilità di successo anche contro i tumori più aggressivi. Saranno presenti Gianmarco Sala, direttore Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro, Claudia Vassena, Executive Director Sales & Marketing Digital Retail di Intesa Sanpaolo e Giorgio Meneschincheri.

Sabato alle ore 17 è in programma il dibattito “Il tennis italiano conquista il mondo: un modello da seguire per i giovani", esplorerà l’impatto dei successi internazionali dei tennisti italiani sullo sviluppo di una cultura sportiva nazionale, con effetti positivi sulla salute pubblica. In un Paese in cui l’età media è in costante crescita (A fine 2022, dati Istat, l'età media è pari a 46,4 anni), l’attività sportiva come il tennis, il padel e il pickleball, svolge un ruolo cruciale nel mantenimento della salute psicofisica, favorendo la prevenzione di malattie metaboliche come il diabete e il rallentamento del declino cognitivo.

Parteciperanno al dibattito: Angelo Binaghi, Presidente FITP; Domenico Carretta, Assessore allo Sport del Comune di Torino; Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di Torino e Responsabile Scientifico dell’evento insieme a Giorgio Meneschincheri; Luca Stefanini, Responsabile Sanitario della Juventus F.C. e Direttore Generale di J Medical; e Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano e Presidente Onorario di Tennis & Friends - Salute e Sport.

Durante la manifestazione, il Fan Village ospiterà anche la proiezione del docufilm "Tennis & Friends - La prevenzione scende in campo", prodotto da Aut Aut in collaborazione con RAI Documentari e diretto da Angelo Bozzolini. Con la partecipazione di Fiorello, Mara Venier, Paolo Bonolis e Maria De Filippi, il documentario racconta l’impegno del progetto Tennis & Friends nel promuovere la prevenzione e uno stile di vita sano, unendo sport, salute e spettacolo per sensibilizzare il grande pubblico su temi fondamentali per il benessere di tutti.



Tennis & Friends - Salute e Sport Una settimana di visite gratuite

Nei primi cinque giorni di Fan Village, dal 9 al 13 novembre) sono state circa 3000 le visite gratuite eseguite da Tennis&Friends nell’area Salute, coordinata dall’Asl Città di Torino dove medici e specialisti, fino a domenica 17 novembre, offrono al pubblico screening gratuiti e senza prenotazione.

Tutti i giorni dalle 9 alle 20 sono a disposizione dermatologi, ginecologi, nutrizionisti, cardiologi e otorini, specialisti provenienti dall’eccellenza della sanità piemontese, con il coinvolgimento delle seguenti strutture, coordinate dall’Asl Città di Torino: IRCCS Istituto Candiolo Centro Oncologico d’Eccellenza, Il gruppo Koelliker, Clinica Santa Caterina da Siena Torino e Maria Pia Hospital Torino della GVM care and research, J Medical e l’Istituto di medicina dello sport.

In campo per la salute

La prevenzione scende in campo nel torneo “Una Volée per la Salute”, dal 15 al 17 novembre, tra le 16 e le 17.30, che vedrà protagonisti i personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura, pronti a scendere sui campi di padel e pickleball del Fan Village, a sostegno dei valori di Tennis & Friends. Tra gli ambasciatori dell’iniziativa: Edoardo Leo, Max Giusti, Paolo Bonolis, Al Bano, Piero Chiambretti, Marzia Roncacci, Marco Tardelli, Paola Turci, Sebastiano Somma, Stefano Pantano, Stefano Fiore, Stefano Meloccaro, Angelo Mangiante, Vincenzo Ferrera, Jimmy Ghione, Eleonora Daniele, Beppe Convertini, Dario Marcolin, Leonardo Metalli, Vittorio Brumotti, Filippo Bisceglie, Giuliano Giannichedda, Vincent Candela, Massimiliano Ossini, Maurizio Battista, Roberto Ciufoli, Marco Capretti.