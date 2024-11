Crypto All-Stars: la presale da 3,5 milioni di dollari su cui investire durante il mercato rialzista

L’elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti ha acceso i reattori del Bitcoin, decollato oltre i 90.000 dollari. La criptovaluta principale e più conosciuta al mondo ha raggiunto un valore di 91.809 dollari, dopo una crescita del 23% registrata negli ultimi 7 giorni.

Il BTC si trova sempre più vicino ai 100.000 dollari, un traguardo predetto da diversi analisti e che la criptovaluta potrebbe effettivamente raggiungere entro la fine del 2024.

Come succede spesso, la crescita del Bitcoin ha influenzato le altcoin, generando aumenti di valore sia per quelle consolidate, sia per i token minori.

Ethereum ha visto il suo valore andare oltre i 3.300 dollari, mentre Solana è arrivata a 215 dollari. Ottime notizie anche per BNB, arrivato oltre i 630 dollari.

Nel segmento delle meme coin, diversi token hanno giovato dei recenti sviluppi di mercato, con Dogecoin salito del 116% e arrivato a 0,4204 dollari. La crescita di Dogecoin è da attribuire anche alla nomina di Elon Musk come capo del nuovo DOGE, ovvero l’acronimo del Department of Government Efficiency.

Questa fase positiva del mercato, ha spinto i trader a cercare anche nuovi progetti in presale, in quanto questi potrebbero effettivamente esplodere al lancio.

Tra le criptovalute in presale, Crypto All-Stars presenta un’offerta interessante, ovvero un ecosistema di staking per le meme coin.

Crypto All-Stars e lo staking

Con il mining del Bitcoin sempre più inaccessibile, i trader privati hanno iniziato a sfruttare lo staking delle blockchain Proof-of-Stake come Ethereum.

Lo staking è fondamentalmente un sistema per mantenere la rete sicura, tramite il blocco di un determinato numero di token nel proprio wallet. I trader che mettono in staking i token su una rete, possono venire scelti come validatori e ricevere ricompense in criptovaluta.

Crypto All-Stars ha basato il proprio progetto proprio sullo staking, creando il MemeVault. Fondamentalmente, si tratta di un ecosistema multi-token e multi-staking, dove gli utenti possono bloccare le proprie meme coin e ottenere ricompense passive nel token nativo STARS.

Sul MemeVault si potranno mettere in staking fino a 12 meme coin contemporaneamente. Per ora quelle supportate sono le seguenti:

Pepe Coin

Doge coin

Shiba Inu

Floki Inu

Based Brett

Mog Coin

Milady

Turbo Token

Toshi The Cat

Coq Inu

Bonk Coin

In futuro, il team di sviluppo inserirà altre meme coin alla lista, per aumentare l’efficienza del MemeVault.

I vantaggi del token STARS

Il token STARS fungerà come ricompensa all’interno dell’ecosistema, inoltre si potrà mettere in staking sin dalla presale.

Comprando il token sul sito ufficiale, lo si potrà bloccare fino al termine della presale, per generare un guadagno passivo in base all’APY.

Al termine della presale si potranno ritirare i token in staking, oppure mantenerli bloccati e ottenere ricompense nell’arco di 2 anni.

I trader che terranno il token STARS nel proprio wallet anche dopo il lancio, potranno beneficiare di ricompense maggiori.

Gli obiettivi di Crypto All-Stars

La presale di Crypto All-Stars ha riscosso un buon successo, con più di 3,5 milioni di dollari raccolti. Il token STARS viene venduto a 0,0015618 dollari, un valore conveniente che aumenterà fino al listing sugli exchange centralizzati (CEX) e decentralizzati (DEX).

Secondo gli obiettivi del team di sviluppo, il MemeVault contribuirà alla crescita dello STARS sul mercato. Il traguardo finale è portare il token tra le prime 10 meme coin per market cap.

Per farlo, gli sviluppatori dovranno mostrare ai trader l’effettiva utilità del token STARS e dell’ecosistema MemeVault.

