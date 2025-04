Il Festival dell’Economia guarda alle “nuove generazioni” nel mondo spartito dai ‘vecchi’ Putin, Trump e Xi Jinping

In un mondo spartito da ultra settantenni - Trump, Putin e Xi Jinping - dove le prospettive sono incerte, gli scenari in continuo mutamento e i modelli economici messi continuamente in discussione, guardare al futuro e ai giovani può essere la chiave. Almeno è su questi presupposti che si baserà la quarta edizione del Festival Internazionale dell’Economia, in programma dal 30 maggio al 2 giugno e che avrà come titolo “Le nuove generazioni del mondo”.

Organizzato da Editori Laterza, Collegio Carlo Alberto (CCA) e Torino Local Committee (TOLC) il Festival riprende dopo il successo delle edizioni precedenti e rinnova il suo impegno nell'affrontare temi complessi con un approccio scientifico e pluralistico. Tutto sotto la direzione scientifica di Tito Boeri.



Il grafico della sofferenza mentale

E proprio l’ex presidente dell’Inps ha mostrato, durante la presentazione dell’evento, dei grafici che riportano dati sulla salute mentale degli ultimi decenni e di come l’età di chi accusa depressione, ansia, sofferenza, disperazione si sia abbassata negli ultimi anni, vertiginosamente. C’entra la pandemia, c’entra l’over connection da smartphone, c’entra la solitudine. I fattori sono molteplici, ma ce n’è uno comune: questo fenomeno si è evidenziato uguale in tutti i paesi del mondo. E, insieme al tema dell’inverno demografico, è un aspetto di cui anche l’economia dovrà tenere conto.



Cento appuntamenti

Il Festival mirerà a esplorare come questi cambiamenti, pur segnando un periodo di disagio per le nuove generazioni, offrano anche opportunità di crescita. Con oltre 100 appuntamenti in vari formati, tra cui “Dialoghi”, “Visioni” e “Confronti”, si cercherà di approfondire queste dinamiche, coinvolgendo istituzioni, università, imprese e media. Un’attenzione particolare sarà riservata all'emergenza demografica, ai mutamenti nell’organizzazione familiare, alle trasformazioni del mercato del lavoro e al crescente disagio giovanile, con contributi di economisti, sociologi, psicologi e altri esperti.

Cinque premi Nobel

Il Festival si aprirà con gli interventi di due giganti dell'economia: Daron Acemoglu, Premio Nobel 2024, e Christopher Pissarides, Nobel 2010, che saranno moderati da Tito Boeri. Accanto a loro, il palco accoglierà altre figure di spicco del panorama economico internazionale, come Michael Spence (Premio Nobel 2001 per la sua ricerca sui mercati con informazione asimmetrica), Paul Krugman (Premio Nobel 2008, noto per le sue analisi sui modelli di commercio e geografia economica) e James Heckman (Premio Nobel 2000, celebre per i suoi studi sugli investimenti nella prima infanzia e i benefici economici a lungo termine).



Non solo economia

Non solo economia, ma anche psicologia e sociologia troveranno spazio nel programma. Lo psicanalista Massimo Recalcati e lo psicologo Matteo Lancini, esperto di adolescenza, esploreranno le radici del disagio e della sfiducia nelle nuove generazioni. Alessandra Minello, demografa, discuterà delle fragilità che influenzano la genitorialità moderna, mentre Chiara Saraceno, filosofa e sociologa, indagherà sulle paure e i sogni degli adolescenti. La scrittrice Ginevra Lamberti e la sociologa Francesca Coin affronteranno infine il tema della disaffezione al lavoro tra i giovani e la mancanza di senso che molte nuove generazioni percepiscono nelle proprie occupazioni.

Il Festival affronterà il mercato del lavoro da diverse prospettive. Matthew O. Jackson parlerà del legame tra reti sociali e opportunità lavorative, mentre Rachel Ngai esaminerà le difficoltà delle donne della Gen Z nel mercato del lavoro. Alessandro Rosina approfondirà il fenomeno dei NEET. Gianluca Violante discuterà di mobilità sociale e disuguaglianze, mentre Sarah Gainsforth e Emily Sinnott esploreranno le politiche pubbliche sulle disuguaglianze abitative. In ambito educativo, Johan Rockoff si concentrerà sull'importanza dei buoni insegnanti e sugli investimenti nell’istruzione per migliorare la qualità dell’insegnamento.

Miguel Urquiola, professore alla Columbia University, esplorerà come le università statunitensi siano diventate leader mondiali nella ricerca, analizzando i rischi derivanti dai tagli ai finanziamenti pubblici. Contributi significativi al dibattito sul tema della formazione arriveranno anche da Caroline Hoxby, economista esperta di educazione e finanza pubblica.

L'innovazione sarà al centro di molti incontri, con Philippe Aghion che discuterà della "crescita verde" e del ruolo della tecnologia nella transizione ecologica. Massimo Livi Bacci, statistico, e Chad Jones, economista a Harvard, esamineranno rispettivamente le implicazioni della crescita della popolazione globale e i modi per gestire il calo demografico nelle nostre società. Luciano Canova, economista e divulgatore, arricchirà ulteriormente il dibattito.

Altri momenti di approfondimento riguarderanno l’imprenditoria innovativa, con Alberto Dalmasso, co-fondatore di Satispay, e il passaggio generazionale nelle imprese familiari, discusso dall’imprenditore Marco Boglione, protagonista dei “Dialoghi della Stampa”, un programma di incontri organizzato in collaborazione con La Stampa. Un incontro dal titolo “La diversità è fonte di progresso economico?” vedrà protagonista Joel Mokyr, economista e storico dell’economia alla Northwestern University, per discutere l’impatto dell’inclusione sulle dinamiche economiche e sociali. Stefano Allievi, sociologo esperto di migrazioni, approfondirà il tema delle seconde generazioni e del loro rapporto con le società ospitanti.

Il tema sarà poi ripreso nell'incontro “Pecore nere? Le seconde generazioni in Italia”, con la partecipazione della scrittrice Igiaba Scego, l’attore e sceneggiatore Phaim Bhuiyan, la velocista Zaynab Dosso, e Tommaso Frattini, economista specializzato nell’immigrazione e nei suoi effetti economici.

Nell'era dell'antiglobalismo, spazio per la politica

Il Festival riserverà anche uno spazio importante all'attualità politica internazionale. Tra gli incontri di spicco, “Cosa significa per il mondo l’anti-globalismo di Trump?” con l'economista Harold James, docente a Princeton, e il confronto tra Martin Wolf, editorialista del Financial Times, e Nona Mikhelidze, esperta di relazioni internazionali, che discuteranno insieme allo scrittore Paolo Giordano sulle sfide e le difficoltà dei giovani nelle zone di conflitto. Ad arricchire il programma anche gli interventi dello storico Lorenzo Kamel, del sondaggista Nando Pagnoncelli, del sociologo Ilvo Diamanti e di Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, che parlerà di politica nella sessione “Più uno. La politica al plurale”.

Tutti gli eventi del Festival sono gratuiti e aperti al pubblico fino a esaurimento posti, con prenotazione richiesta per alcuni appuntamenti. Per aggiornamenti è possibile consultare il sito della manifestazione.