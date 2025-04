Tav, via libera alla bretella tra Avigliana ed Orbassano: sindaci contro la nuova tratta

Il ministro Matteo Salvini “benedice” la nuova bretella ferroviaria tra Avigliana ed Orbassano bivio Pronda: questa mattina in Città Metropolitana, durante l’Osservatorio sul Tav, è stato presentato il progetto definitivo dell’opera che a Susa si collegherà con la Torino-Lione. Complessivamente l’intervento di realizzazione della nuova tratta ha un costo complessivo di due miliardi e 900 milioni di euro, di cui 827 milioni già finanziati.

Cantieri al via nel 2027

“Entro l'anno – ha spiegato il Presidente dell’organo Calogero Mauceri - chiudiamo l'iter autorizzativo con un nuovo aggiornamento della via, poi ci sarà la Conferenza dei Servizi. La gara d’appalto per la tratta sarà fatta nei primi mesi del 2026, con conclusione entro il primo semestre”.

L’avvio del cantieri per la bretella sarà nei “primi mesi del 2027, con conclusione nel 2033 in linea con il completamento del tunnel di base della tratta internazionale”.

La tratta

Nello specifico la nuova tratta sarà lunga complessivamente 24 km fino allo scalo merci di Orbassano. Il tracciato si snoderà attraverso una galleria naturale, lunga 8 km al di sotto della Collina Morenica per proseguire poi con una artificiale di circa 4 km. La linea terminerà con un tratto allo scoperto di ingresso e attraversamento dello scalo di Orbassano per poi congiungersi alla linea esistente di accesso al nodo di Torino.

I tecnici RFI hanno aggiornato i partecipanti anche sui lavori della tratta storica Bussoleno-Avigliana, dove in corso i lavori per l’installazione del nuovo sistema di segnalamento. È inoltre in fase di aggiudicazione la gara per la realizzazione delle sottostazioni di Borgone e Avigliana. Verranno poi soppressi alcuni passaggi a livello, adeguato il sistema di alimentazione della tratta e realizzati due nuovi binari.

Sindaci critici

Critici sull'opera i sindaci dei Comuni coinvolti nella realizzazione della nuova linea, a partire dal primo cittadino di Rivoli Alessandro Errigo.

"Oggi, - spiegano - mentre vengono stanziati 3 miliardi per nuove opere senza certezze sui tempi di realizzazione, Torino e la sua area metropolitana continuano a fare i conti con una rete di trasporto pubblico insufficiente a rispondere alle esigenze dei cittadini". A questo si aggiungono 26 milioni di euro mancanti per il completamento della metropolitana e 311 milioni per estendere la linea 1 fino al centro di Rivoli.



La Torino-Lione

Maurizio Bufalini, Direttore Generale di Telt, ha infine illustrato l’avanzamento dei lavori per il Tav che oggi vede una tappa importante con il battesimo della prima fresa di TELT per lo scavo del tunnel di base, a cui partecipano i ministri dei Trasporti italiano e francese, Matteo Salvini e Philippe Tabarot.

Al momento stato state scavate un quarto delle gallerie (41 km sui 164 km totali da realizzare di cui 17 km di tunnel di base), 11 cantieri attivi all’aperto e in sotterraneo tra Italia e Francia, 100% dei lavori civili per la costruzione del tunnel di base affidati e 2.800 persone al lavoro.

In Italia il raggruppamento di imprese a Chiomonte ha ordinato la prima fresa in fabbrica e sta svolgendo le operazioni per la predisposizione del cantiere. Parallelamente è quasi terminata la costruzione del nuovo svincolo sull’A32 che consentirà di raggiungere il cantiere di Chiomonte senza impatti sulla viabilità locale.