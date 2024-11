WOW! Inaugurato a Palazzo Bertello di Borgo il salone dello sport e della cultura outdoor (Foto e video)

Inaugurato WOW!: Winter Outdoor Weekend a Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo. Il salone dello sport e della cultura outdoor terrà banco fino a domenica 17 novembre.

Negli stand in area expo di Palazzo Bertello sono presenti espositori istituzionali, scuole sci, guide alpine, associazioni e tante aziende produttrici di articoli per la pratica sportiva ed il lifestyle outdoor. Mentre i rifugisti delle Alpi cuneesi si occuperanno dell’area food.

Guarda l'intervista video:

Sul palco la sindacacon tutta la Giunta e il presidente dell'Ente Fiera Fredda. Nel pubblico l'assessora di Cuneooltre a tanti sindaci del territorio, il presidente del Parco Alpi Marittimee il presidente Atl del Cuneese, anche in rappresentanza della Fondazione CRC. Tutte le associazioni di categoria presenti, a testimonianza di un evento corale che dà valenza ad un territorio.– ha detto la sindaca

“WOW è un grande contenitore, tre giorni di tante cose diverse che meritano di essere vissute”, gli fa eco il presidente Ente Fiera Massa.





Tante attività anche all’aperto, svolte in (o con partenza da) Piazzale Bertello. Come il Saben Wild Trail con i suoi due percorsi da 30 e 18km, il Saben Wild Trail KIDS con il mini percorso ludico ricreativo pensato per i più piccoli, il GlobalWall Boulder Contest alla sua prima edizione e la “RUN-BIKE tu corri, io pedalo” la sfida a coppie cronometrata che unirà corsa e bicicletta.

IL PROGRAMMA

Dopo l'inaugurazione di venerdì 15 novembre, Elena Pesce, Roberta Colombero e Francesca Macario hanno presentato "Il viaggio che cambia", un progetto che vuole presentare il turismo piemontese al mondo. Mentre alle 21. In Auditorium, Marcello Ugazio ci parlerà di "Obiettivo record dal mare alle vette” una sfida contro se stesso e contro l’orologio, da Genova alla cima del Monte Bianco in 15 ore.

Sabato 16 novembre, oltre al Saben Wild Trail, sarà giornata di festa e celebrazioni importanti: alle ore 16 è prevista la calata di una barella dal campanile della chiesa di San Dalmazzo e il taglio della torta per il 70° anniversario del CNSAS, del 150° del CAI e dei 45 anni del CAI Borgo San Dalmazzo. Alle 17,30 Inaugurazione mostra 70 anni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e alle ore 18 in Auditorium si terrà il convegno dal titolo “Il servizio di elisoccorso ieri e oggi”.

Infine, alle 21 in Auditorium il talk con Marco Sappa, alpinista e scalatore.

Domenica 17 novembre, sarà la volta del Globalwall Boulder Contest, la prima edizione della gara/ raduno amatoriale. Inizio ore 10 a Palazzo Bertello. Poco dopo, alle 11,30 partirà il secondo appuntamento sportivo della giornata, la RUN-BIKE tu corri, io pedalo. Inoltre, alle ore 10.30 si celebrerà la S. Messa in ricordo di tutti i caduti in montagna presso la Parrocchia San Dalmazzo.

Nel cortile antistante Palazzo Bertello sarà allestita e disponibile una pump-track per la bicicletta, e saranno due gli appuntamenti con CNSAS: alle 10 una simulazione di soccorso sanitario in ambiente alpino e alle 14 una simulazione di soccorso e ricerca con le unità cinofile. Doppio appuntamento con Emrik Favre in Auditorium, alle 18 e alle 20, con talk e proiezione video.

Durante tutta la manifestazione saranno presenti, nei diversi spazi di Bertello: il Pala Clima messo a disposizione dal Parco delle Alpi Marittime, con numerosi laboratori per bambini, i Muli da esposizione grazie a “La Terra dei Muli” di Chiusa Pesio, i Cavalli di Roberta Colombero grazie ad “Alpeggio Valanghe Marmora”, un’esposizione di mezzi di soccorso, le tende da alta montagna by Salewa, la Mostra di pittura “Colori e luci della montagna”.

I rifugisti delle alpi cuneesi che si occuperanno dell’area food sono: Carbonetto, Casa Savoia, Dahu, Esterate, Fauniera, Gardetta, Malinvern, Maraman, Morelli Buzzi, Remondino, Soria Ellena, Valasco.

WOW! – Winter Outdoor Weekend 2024 è una manifestazione dell’Ente Fiera Fredda, organizzata con il patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo, in collaborazione con la Consulta Giovani. Grazie al sostegno di Banca di Boves, Fondazione CRC e ATL del Cuneese. Con il supporto di Astec, Fantino Pulizie, Paneco Ambiente, Garelli automobili, Bianco Vini, TPL.