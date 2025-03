Raccolta di libri in Circoscrizione 8: un’opportunità per aiutare scuole e associazioni

La Circoscrizione 8 ha avviato una nuova iniziativa di raccolta di libri, nuovi e usati che una volta donati, catalogati e classificati, saranno ceduti a titolo gratuito alle scuole e alle associazioni del territorio. Se in casa, in ufficio, possiedi libri che non utilizzi più, potrai portarli in Circoscrizione 8 e destinarli a "nuova vita".

Non saranno accettati:

● libri scolastici

● volumi in cattivo stato

● giornali e riviste



Come? Basta portare il materiale in scatoloni e/o sacchetti resistenti e consegnarli agli addetti di "Informa8".

Dove? via Campana 32.

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.

Alla consegna del materiale, sarà rilasciata una ricevuta di presa in consegna a titolo gratuito.

Per informazioni:

mail: c8segreteriapresidente@comune.torino.it

Tel: 011.011.35909 - 011.011.35918