I libri potranno avere una nuova vita nelle scuole di Villafranca Piemonte

Pochi libri nelle biblioteche scolastiche, ma tanti a casa che non si leggono più. Da questo mancato equilibrio parte l’idea di raccogliere nelle scuole di Villafranca i testi che chi desidera può donare.

“L’iniziativa è nata per dare seconda vita ai libri che abbiamo a casa. Io ho una bimba di 10 anni e ce ne sono alcuni che magari ha letto in prima o seconda ma che ora non apre più – spiega Monica Toro, referente del progetto del Gruppo Caritativo Parrocchiale di Villafranca Piemonte –. Perché tenerli a casa quando le biblioteche delle scuole non ne hanno così tanti? Se ogni alunno portasse anche solo un libro ci sarebbe veramente la possibilità di leggerne e averne tanti a disposizione”.

La raccolta al Nido del Peso e alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria è partita lunedì 24 marzo, in occasione della Giornata Nazionale per la promozione della lettura, e sarà aperta fino a venerdì 28, sempre negli orari d’ingresso.

Si possono donare libri da leggere, non scolastici, in buono stato utili all’asilo nido, alla scuola primaria e secondaria, che saranno destinati alle biblioteche interne: “La scuola dell’infanzia ci fa da punto di raccolta ma a loro al momento non servono libri. Lunedì prossimo andrò a recuperare tutti i testi, farò una sorta di inventario, li dividerò per categorie e poi li restituirò alle scuole. Mi aiuteranno anche altre persone del Gruppo Caritativo”.

Il Gruppo propone anche un’altra iniziativa in favore delle scuole, lo Zaino Solidale: “Abbiamo già fatto quattro raccolte, più una dedicata solo ai bimbi ucraini. È un’occasione per raccogliere del materiale scolastico per i bambini che hanno delle difficoltà”.