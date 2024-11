Torino aderisce alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, questa sera l'evento Re-Taste da Urban Lab

La Città di Torino rinnova il suo impegno per la sostenibilità partecipando alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr) 2024, in programma dal 16 al 24 novembre, che quest’anno si concentra sulla riduzione degli sprechi alimentari. La campagna Serr è un'importante iniziativa di sensibilizzazione che mira a promuovere una maggiore consapevolezza tra i cittadini riguardo alle eccessive quantità di rifiuti prodotti e alla necessità di adottare comportamenti più sostenibili.

“Circa un quarto dei rifiuti differenziati prodotti dalla Città di Torino riguarda la frazione organica – racconta l’assessora alle Politiche per l’Ambiente Chiara Foglietta -. Cosa possiamo fare insieme per ridurre al minimo gli scarti? Occorre ripensare abitudini, consumi e processi partendo da azioni di prevenzione e valorizzazione degli scarti alimentari. In questo senso anche i piccoli gesti quotidiani, come fare una corretta raccolta differenziata, o diminuire la creazione dei rifiuti, anche attraverso una cucina antispreco sono importanti” sottolinea Foglietta.

Proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i dipendenti comunali e le loro famiglie sul tema del ‘food waste’ aiutandoli a compiere un passo in più nella quotidianità verso la sostenibilità alimentare e ambientale gli uffici della Divisione Qualità Ambiente, Divisione Fondi EU d’intesa con l’Assessorato Ambiente e Transizione Ecologica hanno organizzato una ‘sfida ai fornelli’ nella quale condividere idee ‘svuota-frigo’ e di recupero con l’obiettivo di ridurre al minimo gli scarti alimentari da consumo domestico.

L’invito era a sfruttare al meglio tutte le parti edibili di un prodotto alimentare, utilizzare materie prime e sottoprodotti prima che diventino ‘scarto’ e scegliere cibo sano e fresco. Le ricette più creative ed efficaci sono state selezionate grazie alla preziosa collaborazione dell’Atlante del Cibo e saranno premiate questa sera alle 18 all’Urban Lab di piazza Palazzo di Città 8f. In palio premi circolari a tema food waste contenuti in una shopper solidale. Una selezione delle ricette pervenute verrà poi pubblicata su una piccola raccolta di ricette antispreco comunali.

La premiazione è inserita all’interno del programma di ‘RE-TASTE TORINO | tutto il gusto del cibo circolare in città’, iniziativa organizzata in collaborazione con Urban Lab che rappresenta un momento di confronto con le 7 imprese selezionate dalla call ‘Cibo Circolare’ lanciata a maggio del 2023 da Torino City Lab (TCL) per individuare soluzioni innovative nell’ambito dell’economia circolare legata alla produzione, distribuzione e commercializzazione di cibo.

L’evento offre un percorso con postazioni dedicate per scoprire gli sviluppi e i risultati delle 7 sperimentazioni TCL e avere opportunità di scambio e assaggio. Saranno presenti i rappresentanti Biova Surplus Treatment Unit (Biova Srl), Ci2 – Cibi Circolari (Consorzio Kairòs S.C.S. Onlus), Il sostenibile sapore del pane (Panacea Social Farm SCS), Intervalli inclusivi (ATT S.r.l.), Essicca-TO (Italia Plant Based S.r.l), Food Reborn (Weco S.r.l. Impresa Sociale), DistretTo “Living Lab Circolare” (Mercato Circolare S.r.l.).

Grazie alla call ‘Cibo Circolare’, invenduti e scarti diventano snack salutari con l'ausilio di tecniche di essiccazione, il pastazzo da succhi di mela genera nuovi prodotti da forno, otto scuole cittadine verranno coinvolte per la fornitura di prodotti sani da distribuire durante l’intervallo, vengono progettati spazi e tecnologie per valorizzare surplus alimentari e una "community coin" per ridare vita a cibi soggetti a spreco.

Inoltre, attraverso i canali di comunicazione interna, la Città di Torino ha diffuso un breve questionario anonimo su abitudini di consumo alimentare e consapevolezza su concetti, termini base e impatto dello spreco alimentare. Le informazioni raccolte ‘alimenteranno’ il ‘Food Metrics Report’, aiutando così la Città di Torino a comprendere meglio il livello di sensibilità sul tema, migliorare politiche e azioni antispreco. L’indagine proseguirà anche durante la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, ad oggi sono pervenute circa 500 risposte al questionario.

Le azioni coordinate dalla Città per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti sono state candidate al PREMIO SERR 2024 (Categoria Pubbliche Amministrazioni).