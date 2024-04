G7. I ragazzi scrivono ai Ministri dell’Ambiente riuniti a Venaria: “Più concretezza e decisione per rispondere alla crisi climatica"

Presentato nelle mani di Mario Antonio Scino – Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - e Francesco Corvaro – Inviato speciale del Governo per il Cambiamento climatico - l’appello dei ragazzi e ragazze che nella scorsa Giornata Mondiale della Terra si sono riuniti negli Stati Generali dell’Ambiente per Giovani.





L’iniziativa, organizzata da Earth Day Italia in collaborazione con la Regione Piemonte ed Environment Park, ha coinvolto 500 giovani che tra Roma, presso il Villaggio per la Terra, e Torino, ospitati dall’Environment Park, si sono confrontati su Energia, Economia circolare, Acqua e Azione climatica.

Il documento è stato consegnato da una delegazione - che ha raggiunto la Reggia di Venaria a bordo di un’auto a idrogeno dell’Environment Park - composta da Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, Stefania Crotta, Direttore Ambiente, Energia e Territorio Regione Piemonte, Matteo Beccuti, AD Environment Park, Pietro Salussoglia studente del Politecnico di Torino.

I ragazzi chiedono ai paesi impegnati nel G7, e in particolare all’Italia che lo guida, di imprimere una svolta alle politiche per il clima, una svolta che coinvolga attivamente tutte le componenti sociali in quella che è l’unica battaglia che valga la pena combattere insieme.

“Ci aspettiamo - spiegano i ragazzi - che al G7 e nei successivi incontri internazionali, l'Italia si impegni a promuovere una visione olistica della tutela ambientale, riconoscendo la sua interconnessione con altri aspetti cruciali della società e della politica globale. Se esiste una battaglia comune, in cui siamo tutti responsabili e tutti dobbiamo unirci, è quella per il clima. L'individuo non può più essere solo destinatario delle politiche ambientali, ma deve diventare un co-attore per il cambiamento. È solo attraverso la collaborazione e l'azione congiunta che possiamo costruire un futuro sostenibile per tutti. È dunque l’ora di un’azione decisa e pacifica per il clima e il nostro Pianeta”.

Un pensiero particolare i giovani lo hanno rivolto ai migranti climatici, sempre più numerosi ma ancora scarsamente riconosciuti dal diritto internazionale: “Le migrazioni climatiche sono il risultato di una complessa interazione tra cambiamenti ambientali, conflitti armati, povertà e violazioni dei diritti umani. Mentre i cambiamenti climatici non sono generalmente accettati come motivo valido per richiedere asilo, esiste una chiara correlazione tra crisi climatica e movimenti forzati di popolazione. La crescente frequenza di disastri naturali, come tempeste, inondazioni e siccità, sta spingendo sempre più persone a migrare in cerca di condizioni di vita più sicure e sostenibili.

Questi rifugiati climatici si trovano spesso in situazioni di estrema vulnerabilità, affrontando non solo l'insicurezza ambientale ma anche problemi legati all'accesso ai servizi essenziali, alla protezione legale e alla discriminazione”.