Compagnia delle Opere del Piemonte incontra Banca Territori del Monviso

Si è svolto con grande partecipazione il primo incontro di Aperibanca, un evento organizzato dall’Associazione Compagnia delle Opere del Piemonte in collaborazione con Banca Territori del Monviso (BTM), che ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori e professionisti locali. L'appuntamento, che ha avuto luogo nella nuova filiale BTM di Corso Francia 235 a Collegno, si è rivelato un'opportunità di networking e confronto tra il mondo bancario e le imprese, con l'obiettivo di esplorare nuove possibilità in ambito finanziario e promuovere la conoscenza reciproca.

Nel corso dell’incontro, si è discusso di come le aziende possano sfruttare al meglio le opportunità offerte dal settore finanziario, anche in un contesto di costante evoluzione come quello attuale.

Davide Grella, Responsabile Area Metropolitana di BTM, ha commentato l'incontro sottolineando l'importanza di eventi come questo per favorire la connessione tra banca e imprenditori: "Aperibanca è una occasione unica per conoscere meglio le esigenze delle imprese e per costruire insieme un percorso di crescita. La nostra filiale di Collegno è un punto di riferimento per il territorio, ed eventi come questi ci permettono di rafforzare il legame con le realtà economiche locali."