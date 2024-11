Efficientamento e riqualificazione energetica via Randaccio: lavori per oltre 2 milioni di euro

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione per la riqualificazione impiantistica ed energetica degli immobili comunali. A tal fine la Giunta Comunale, su proposta dell'assessora alle Politiche per l’Ambiente Chiara Foglietta, ha approvato in linea tecnica il progetto presentato da Iren Smart Solutions per l’efficientamento e la riqualificazione energetica del complesso scolastico di via Randaccio 60, per un importo complessivo di 2.249.700,36 euro (IVA compresa).

“Con la delibera che abbiamo portato oggi in Giunta – afferma l’assessora alle Politiche per l’Ambiente Chiara Foglietta – prosegue il lavoro dell’Amministrazione per rendere gli edifici più efficienti dal punto di vista dei consumi, risparmiando su quelli attuali in termini sia elettrici che termici, e da quello della sostenibilità ambientale, in coerenza con la sfida e l’impegno di Torino nel diminuire le emissioni entro il 2030 e fare di Torino una città a impatto climatico zero”.

I lavori prevedono l’ isolamento degli intradossi dei solai verso gli ambienti riscaldati; la realizzazione di un cappotto esterno sulle pareti perimetrali; la sostituzione dei serramenti con infissi in PVC basso emissivi per le finestre, l’installazione di altri infissi esterni metallici a taglio termico per le uscite di sicurezza, le porte e portoni REI; la collocazione di nuovi lucernai e di evacuatori fumi, faldali e pluviali; il risanamento corticale di parte delle opere in cemento armato; l’impermeabilizzazione della copertura.