All’Nh Carlina, al via i Silent Reading: la prima "lettura silenziosa" con Gigi Raiola

All’Nh Carlina, al via i Silent Reading. Un format di lettura in silenzio, nato per caso circa un anno fa a New York, perfetto per la dimensione domenicale del Carlina e che prevede una domenica al mese, dalle 11 alle 13.

Le istruzioni per partecipare sono semplici: basta portare con sé il proprio libro cartaceo, prendere posto, spegnere il cellulare e cominciare a leggere. Dopo un’ora inizia la condivisione tra i partecipanti, si chiacchiera e ci si scambiano consigli: una seconda parte che al Carlina si arricchisce della “conduzione” di librai, scrittori, editori e di chi con la lettura e con la scrittura ci lavora.

Il primo Silent reading domenica 24 novembre è condotto da Gigi Raiola, libraio e socio della Libreria Luxemburg.