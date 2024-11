Il Quartetto Esmé in concerto nell'unica data italiana per l'Unione Musicale

Dalla pop music alle serie tv, dai cosmetici ai trend di moda, la Corea del Sud nell’ultimo decennio ha lanciato tendenze a livello internazionale, facendo parlare l’Occidente di una vera e propria Korean wave. Il fenomeno ha contagiato largamente anche la musica classica, dove i musicisti orientali – e coreani in particolare – continuano a imporsi nei maggiori concorsi e sui palcoscenici internazionali.

La loro pacifica “invasione” è sostenuta da doti personali, impegno instancabile e solidi studi nella “vecchia” Europa, come accade per il Quartetto Esmé, fondato nel 2016 da quattro giovani musiciste coreane che hanno studiato a Colonia, Lubecca e Hannover.

Il concerto di Torino, che si terrà al Conservatorio Verdi mercoledì 20 novembre alle 20.30, sarà la loro unica data italiana per la stagione 2024-2025 e l’Unione Musicale è felice di essersela accaparrata visto il successo del concerto del 2022, in cui il Quartetto Esmé aveva entusiasmato il pubblico torinese con l’espressività e l'eccellente senso di equilibrio che rendono irresistibili le loro esecuzioni.

Ammirato per l’energia e la raffinatezza delle loro interpretazioni, il Quartetto Esmé cattura l’ascoltatore per l’altissima qualità individuale unita a una profonda sintonia d’insieme, che produce esecuzioni sempre convincenti, sia che si tratti del repertorio classico, romantico sia di pagine contemporanee.



