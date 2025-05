Sonic Park Stupinigi 2025: Asco e Symphony of Caos, il DJ e direttore d’orchestra in un evento unico

A meno di due mesi dall’inizio di Sonic Park Stupinigi 2025, il cartellone si arricchisce con un nuovo, sorprendente appuntamento: Symphony of Caos, il progetto visionario firmato dal dj, produttore e direttore d’orchestra Asco, che farà tappa al festival venerdì 11 luglio 2025.

Alessandro Xiueref, in arte Asco, è uno dei nomi più innovativi della scena musicale, che nel 2022 ha coniato il progetto “Symphony of Caos”, un’esperienza artistica all’avanguardia che fonde musica sinfonica, tecnologia avanzata e narrazione in un formato multisensoriale unico.

Ogni esibizione mette in scena il dualismo tra caos e ordine, attraverso arrangiamenti orchestrali di celebri hit dance e reinterpretazioni moderne di grandi classici. Il risultato è una sintesi sorprendente tra potenza e armonia, che trasporta il pubblico in un viaggio emozionale profondo e indimenticabile.

Questo format live innovativo ha consacrato Asco come il primo DJ orchestrale, spesso definito il DJ della musica classica. Lo scorso 23 febbraio, ASCO ha portato il progetto per la prima volta al Fabrique di Milano, registrando il tutto esaurito e trasformando il palco in un’esperienza immersiva.

Scoperto da Sander Van Doorn e Blasterjaxx, ASCO ha pubblicato numerosi brani con Spinnin’ Records, collaborando anche con il celebre duo olandese. Nel corso della sua carriera, ASCO si è esibito sui palchi dei festival internazionali più rinomati, tra cui l’Ultra Music Festival di Miami e il Balaton Sound, portando il suo sound inconfondibile anche nei club più iconici di Europa e Asia.

Con uno stile in continua evoluzione e una visione artistica trasversale, si è affermato come una delle figure più dinamiche e versatili della scena musicale contemporanea.