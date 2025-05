Alle Ogr Torino, una primavera di eventi tra musica, scienza, cultura e condivisione

Alle OGR Torino la primavera si anima con un calendario di eventi che attraversa generi e linguaggi diversi: musica dal vivo, scienza, cultura contemporanea e intrattenimento, in un'esperienza immersiva che coinvolge tutti gli spazi delle ex Officine.



Dal jazz alla stand-up comedy, dalle esplorazioni scientifiche al mercatino dedicato all’artigianato contemporaneo, fino a un concerto notturno in occasione della chiusura della mostra Macchine del Tempo: la proposta primaverile delle OGR Torino invita il pubblico a scoprire, vivere e condividere momenti di cultura e scoperta.



Le tante attività in programma si affiancano come di consueto all’offerta food & drink di Snodo che proprio in questi giorni ha aggiunto alla sua ricca offerta di fine dining la Pizzetta all'acqua. Direttamente da Capri, un omaggio alla leggerezza e all'essenzialità della cucina mediterranea nel richiamo al menù di Mammà Isola di Capri.

