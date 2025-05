Sei dimore storiche del Piemonte dedicano aperture speciali al Salone Off

Un doppio impegno all’insegna della Grande cultura attende l’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) nel mese di maggio. In attesa della Giornata Nazionale che Domenica 25 p.v. vedrà l’apertura di oltre 500 dimore private visitabili gratuitamente in tutta la Penisola (di cui una trentina in Piemonte, programma aggiornato in tempo reale sul sito www.associazionedimorestoricheitaliane.it), la sezione ADSI Piemonte e Valle d’Aosta rinnova la sua collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino.

In occasione del Salone Off, dal 9 al 18 maggio, sei dimore accoglieranno nove eventi gratuiti, ognuno dedicato ad aspetti culturali diversi, così da offrire un programma variegato: concerti musicali, passeggiate narrative, progetti con le scuole, visite notturne, incontri con gli autori, presentazioni di collezioni e volumi legati alle storie delle case o delle famiglie, “rilettura” di prestigiosi giardini storici tornati alle origini dopo un attento restauro… Appuntamenti che, in alcuni casi, si concludono con degustazioni di prodotti locali. Le dimore che hanno aderito all’iniziativa si trovano in provincia di Torino, Alessandria, Biella e Cuneo.

Per info: www.dimorestoricheitaliane.it