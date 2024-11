Amici animali: quando rivolgersi a un veterinario nutrizionista?

È noto che il benessere delle persone passa prima di tutto dalle abitudini alimentari, qualcosa che vale anche per i nostri amici a 4 zampe.

In questo contesto rivolgersi a un nutrizionista per cani e gatti si rivela sempre più imprescindibile, alla luce delle molteplici diete che è possibile adottare e a un modo di occuparsi dell’animale domestico differente rispetto al passato.

Lo sa bene Alice Chierichetti, veterinaria nutrizionista che offre consulenze specifiche su misura sia per cani che per gatti. Alla base c’è il benessere e la felicità dell’amico a quattro zampe: un’alimentazione equilibrata e varia non si limita infatti a migliorare la sola salute del pet.

Il servizio è predisposto completamente online: un approccio che risulta oggi quanto mai fattibile alla luce degli sviluppi che hanno interessato tanto le nuove tecnologie quanto tale disciplina. Scopriamo insieme qualcosa di più.

Il valore aggiunto di una consulenza con una veterinaria nutrizionista

Lo sapevate che esistono molteplici tipologie di veterinari? Un po’ come avviene nel caso di medici e infermieri, sono diverse le specializzazioni che può conseguire il singolo professionista. Quella come nutrizionista per cani e gatti è una delle più importanti, visto il ruolo trasversale che gioca l’alimentazione per la cura e il benessere dell’animale.

Ma quali sono i vantaggi di effettuare una consulenza online con una veterinaria nutrizionista come Alice Chierichetti, nota anche su Instragram con il nome alice.nutrivet? Ecco quelli maggiormente degni di nota:

Molti animali hanno paura di andare dal veterinario o vivono questo momento come uno stress, più o meno intenso: se è possibile evitarlo, tanto meglio.

o vivono questo momento come uno stress, più o meno intenso: se è possibile evitarlo, tanto meglio. L’appuntamento viene stabilito concordando un orario che risulta particolarmente flessibile, in grado di venire incontro alle esigenze e agli impegni del proprietario.

La consulenza avviene tramite piattaforme di ultima generazione come Skype, Zoom e Google Meet, user friendly e pratiche da adoperare.

Un dietologo per cani e gatti non ha bisogno di toccare e vedere l’animale: gli basta entrare in possesso di tutte le informazioni basilari come peso, taglia, razza, esistenza di eventuali problematiche. In alcuni casi la dottoressa Chierichetti consiglia determinati esami o, più di frequente, si relaziona con il “medico curante” dell’animale.

Non solo. Alice Chierichetti, come è possibile evincere anche dalle recensioni lasciate da chi ha scelto di rivolgersi a lei, non si limita a effettuare un colloquio una tantum come nutrizionista veterinaria. Offre un supporto a 360°, rimanendo a disposizione per rispondere a dubbi e domande che possono subentrare più avanti.

Quando confrontarsi con un nutrizionista veterinario?

In realtà, sarebbe meglio rivolgersi sempre a un nutrizionista veterinario qualificato: questo a prescindere che l’animale goda di buona salute o meno. Si tratta infatti di una misura da intendere prima di tutto in chiave preventiva.

Una consulenza come quella messa in campo dalla dottoressa Chierichetti permette di concordare una dieta personalizzata in base alle peculiarità del singolo animale, partendo dalla sua unicità e in accordo con le esigenze del proprietario. Si rivela utile in situazioni come quelle che seguono:

Il cane o il gatto è affetto da allergie.

Si è indecisi su quale tipo di alimentazione adottare : preparando tutto a casa, utilizzando solo prodotti preconfezionati, facendo un mix delle due cose.

: preparando tutto a casa, utilizzando solo prodotti preconfezionati, facendo un mix delle due cose. Sono presenti malattie come obesità, enteropatie croniche, diabete, urolitiasi, e simili: tutte trattabili con l’alimentazione.

Si ha poco tempo e si è alla ricerca di soluzioni per ottimizzare la gestione dei pasti, senza tralasciare il benessere dell’amico a quattro zampe.

Inoltre, sul sito e sulla pagina Instagram alice.nutrivet è possibile trovare tanti consigli e informazioni fruibili gratuitamente, in grado di rispondere a quesiti che è naturale possano subentrare.

Qualcosa di fondamentale alla luce del fatto che un'alimentazione sbilanciata può provocare problemi gastrointestinali, carenze di micronutrienti, ecc. ecc. Tutte situazioni che è possibile prevenire rivolgendosi a un veterinario nutrizionista come Alice Chierichetti.