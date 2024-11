Domenica nel 'salotto' di piazza Vittorio Veneto torna l'appuntamento con Agriflor

Domenica 24 novembre, dalle 9 alle 19 in Piazza Vittorio Veneto a Torino, torna l’appuntamento mensile con Agriflor, il mercatino di piante, fiori e prodotti agroalimentari artigianali organizzato da Orticola del Piemonte.

Un’edizione particolare che vuole celebrare la Giornata Nazionale degli alberi (da calendario il 21 novembre), un appuntamento molto importante per tutti coloro che hanno a cuore la Natura e il futuro del nostro Pianeta.

Per festeggiare al meglio questa ricorrenza, nel pomeriggio di domenica i responsabili di Orticola del Piemonte, in collaborazione con l’Associazione botanica e orticolturale A.Di.Pa. sezione Piemonte, regaleranno al pubblico presente alcuni semi di diverse varietà di alberi da piantare nei propri giardini o terrazzi: dall’Acacia bayleiana purpurea all’Acer griseum, dall’Hibiscus coccineus al Myrtus communis, solo per citarne alcuni.

Un’iniziativa per sensibilizzare sull'importanza di far nascere nuovi alberi e nuove piante anche in un contesto urbano, perché seminare un albero significa accudire il pianeta dando vita a un essere vivente che assorbirà anidride carbonica, contrasterà il riscaldamento climatico e fornirà ombra, frutti, legno, ossigeno e tanta bellezza

Oltre ai semi, Orticola del Piemonte distribuirà anche un piccolo vademecum con poche importanti regole su come seminare e coltivare al meglio il seme ricevuto, mentre il personale di A.Di.Pa. sarà disponibile per rispondere a tutte le curiosità e domande.

Come da consuetudine, Il mercatino di Agriflor metterà in piazza, per tutta la giornata, una rappresentanza di alcuni dei migliori vivaisti e produttori agricoli piemontesi: circa una trentina di espositori con le loro eccellenze floreali e alimentari per offrire una giornata di svago immersi nel verde e nel sapore anche in centro città.

Se le piante aromatiche, le piante verdi fiorite da interno ed esterno, le violette, le orchidee, le cactacee saranno le proposte florovivaistiche dei vivaisti piemontesi presenti all’appuntamento, grande spazio sarà dato alle numerose tipicità gastronomiche dell’autunno come per esempio i tartufi e i funghi, ma non mancheranno nocciole e miele, taralli e salumi, biscotti, marmellate e crostate a base di fiori, prodotti a base di liquirizia e formaggi, liquori e vini, oltre naturalmente a saponi, creme, oli naturali e prodotti per la cosmesi.