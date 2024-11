“Marina non è la prima! Il pubblico deve saperlo”

La mostra “Healing Frequency” di Marina Abramović, attualmente in corso al Moco Museum di Londra, ha suscitato grande interesse per la sua capacità di introdurre il pubblico al concetto di arte vibrazionale. Tuttavia, come sottolinea Ottone, il lavoro con l’energia nell’arte ha una lunga tradizione, portata avanti da artisti spesso ignorati dal mondo dell’arte contemporanea.

Il Movimento Magus: l’arte come portale energetico

Fondato da Claudia Ottone, il Movimento Magus si distingue per un approccio che unisce arte, canalizzazione medianica e spiritualità. Le opere realizzate nell’ambito di questo movimento non si limitano a essere esteticamente apprezzabili, ma agiscono come veri e propri portali energetici, capaci di interagire direttamente con chi le osserva.

“L’arte medianica non si guarda soltanto, si vive”, spiega Ottone. “Ogni opera è il risultato di un processo di canalizzazione che permette di trasmettere vibrazioni specifiche, destinate a risvegliare consapevolezze e a stimolare il sesto senso”.

A differenza dell’approccio spettacolarizzato che caratterizza parte dell’arte contemporanea, il Movimento Magus punta su una diffusione capillare, favorendo esperienze intime e personali.

“Angeli e Demoni”: un’esperienza immersiva a Torino

Un esempio concreto di questa filosofia sarà visibile nella prossima mostra del Movimento Magus, “Angeli e Demoni”, che si terrà a Torino il 13, 14 e 15 dicembre in via Galluppi 25. Questa esposizione unica inviterà i visitatori a interagire con le opere, percependone l’energia e lasciandosi guidare in un viaggio tra il visibile e l’invisibile.

Ogni opera, realizzata attraverso tecniche di canalizzazione medianica, è pensata per stimolare una connessione diretta con il pubblico, offrendo un’esperienza che va oltre il semplice apprezzamento estetico.

Un’arte che merita attenzione

Claudia Ottone sottolinea che, sebbene Marina Abramović abbia il merito di portare questi temi a un pubblico più vasto, l’arte medianica e vibrazionale è una realtà consolidata da tempo. “Il pubblico deve sapere che queste pratiche non sono nuove. Ci sono molti artisti che lavorano da anni con l’energia e la canalizzazione, spesso senza il riconoscimento che meritano”.

Un invito alla consapevolezza

Il lavoro di Claudia Ottone e del Movimento Magus dimostra che l’arte può essere molto più di un oggetto da ammirare: può essere uno strumento potente per la trasformazione interiore. Per chi desidera esplorare queste dimensioni, la mostra “Angeli e Demoni” sarà un’occasione unica per scoprire il potere vibrante dell’arte medianica, lontano dai riflettori e dalle logiche del mercato, ma profondamente radicato nella ricerca spirituale e nell’autenticità.

Informazioni e contatti

Magus Galleria Internazionale d'Arte Mistica e Medianica

Luogo : Soul Evolution Art, Via Galluppi 25, Torino.

Data : 13, 14 e 15 dicembre 2024.

Orario : dalle 10:00 alle 19:00.

Ingresso: gratuito

Segui il Movimento su Instagram: Galleria_magus

“ANGELI E DEMONI” ti aspetta per condurti oltre i confini della percezione. Scegli di vivere questa esperienza unica, dove l'arte diventa rivelazione.