Addio bombole del gas, dopo anni di attesa in via Brenta arriva il metano

via Brenta

Dopo anni di attesa, le case di via Brenta verranno allacciate al metano. Ad annunciarlo l’assessore Chiara Foglietta, rispondendo ad un’interpellanza del capogruppo dei Moderati Simone Fissolo.

Le bombole

Sino ad oggi le palazzine della traversa di via Ala di Stura non erano raggiunte dalle conduttore di Italgas, costringendo i residenti di quest’angolo di Borgo Vittoria ad usare le bombole.

Il primo atto in Sala Rossa sul tema era stato presentato nel 2016, a cui ne hanno fatto seguito altri. Dopo un lungo periodo di attesa, la situazione si è finalmente sbloccata.

Fissolo: "Rischio per la sicurezza"

“ Era incomprensibile – commenta Fissolo - che nel 2024, in un’area metropolitana, ci fossero ancora abitazioni non allacciate alla rete del gas metano . Questa mancanza era pericolosa perché, oltre al disagio dei residenti registrato a più riprese, generava anche un rischio per la sicurezza dovuto alla necessità di usare le bombole a gas”.

“Sono felicissimo di poter comunicare ai residenti che nelle prossime settimane Italgas comincerà il cantiere per la fornitura di gas in via Brenta ” conclude il capogruppo dei Moderati.