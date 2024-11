Carabinieri, celebrata anche a Torino la 'Virgo Fidelis'

È stata celebrata anche a Torino, nella Chiesa “Santi Angeli Custodi”, una messa in onore della "Virgo Fidelis", patrona dell'Arma dei Carabinieri. Al centro della cerimonia, i giovani Carabinieri, rappresentati dagli oltre 200 Allievi della Scuola Carabinieri Cernaia e il cui coro ha reso omaggio al loro ingresso nell’Arma.

Nel corso della funzione religiosa, concelebrata dal Cappellano Militare Don Diego Maritano, è stato sottolineato di quanto l’Arma dei Carabinieri rappresenti una delle Istituzioni più preziose per l’Italia, custode di valori profondi come l’amore per la Patria, la Giustizia e il servizio al Cittadino.

Il Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, Generale di Brigata Andrea Paterna, ha commemorato l’83 esimo anniversario della battaglia di Culqualber, per la quale la Bandiera dell’Arma fu decorata della Medaglia d'Oro al Valor Militare, per poi soffermarsi sulle qualità che definiscono l’identità del Carabiniere: l’affidabilità e la fedeltà. Questi principi, vissuti con purezza e dedizione, elevano il ruolo dell’Arma a un livello più alto, come pilastro di sicurezza e speranza per i cittadini.

L’Ufficiale ha infine rivolto un pensiero commosso a tutti i caduti e alle loro famiglie, consegnando due targhe d’argento e un premio di “Buon Profitto” a tre orfane assistite dall’ONAOMAC (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell’Arma dei Carabinieri).