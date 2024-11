Grugliasco, al Museo del Grande Torino tutto pronto per la mostra su Walter Schachner

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata ha organizzato una serata “talk show” con Walter Schachner al teatro Q77 in corso Brescia 77 a Torino lunedì 2 dicembre alle ore 21. L’ingresso è gratuito, ma su prenotazione e previa liberatoria, da consegnare all’ingresso del tetro, compilata e firmata (per scaricare il modulo della liberatoria cliccare sul seguente link: https://forms.gle/Ej9ksjDwYLpCtwgP9) poiché durante la serata verranno effettuate delle riprese televisive alle quali è tassativo dare il proprio consenso altrimenti non sarà possibile accedere all’interno del teatro. Per i minori di 18 anni la liberatoria deve essere firmata da entrambi i genitori o da chi ne ha la patria potestà.

Il giorno successivo, martedì 3 dicembre, anche per festeggiare il 118° compleanno del Toro, a partire dalle ore 18 al Museo si terrà la Hall Of Fame Granata 2024. giunta alla 10ª edizione, e a seguire l’inaugurazione della mostra “Urgano Walter Gol” dedicata a Schachner. All’evento parteciperanno oltre a Schachner anche Giacomo Ferri. Terminata l’inaugurazione della mostra chi vorrà si trasferirà per la cena con i due campioni granata al ristorante Vertigo 2.0 in via Torino 29B a Pianezza (TO), per prenotare la cena telefonare allo 011/24.25.792

Con orgoglio il Museo comunica che gli indotti di questa edizione della Hall Of Fame Granata 2024 sono: Walter Schachner, attaccante, che dal 1983 al 1986 indossò la maglia del Torino. “Big Jim” Giacomo Ferri, difensore che dopo essere stato nelle giovanili ed essersi fatto le proverbiali ossa altrove è divenuto giocatore della prima squadra restandoci dal 1981 all’89. Appesi gli scarpini al chiodo è stato per sette anni allenatore dai Giovanissimi fino alla Primavera del Torino con un parentesi in prima squadra quando nel finale della stagione 2002-2003 subentrò a Ulivieri per le ultime sei partite. Infine Dal 2010 al 2016 è stato team manager della squadra granata. E l’indimenticato Enzo Bearzot, difensore e mediano che giocò nel Torino dal 1954 al 1956 e successivamente dal 1957 al 1964 anno in cui lasciò il calcio giocato per divenire allenatore iniziando dai Giovanissimi granata che guidò fino al 1967. Divenuto commissario tecnico della Nazionale vinse il Mondiale nel 1982.