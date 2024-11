Il Comune di Campiglione Fenile invita i cittadini ad immaginarsi il futuro dell’ex casello ferroviario

L’ipotesi di trasformare l’ex casello di Campiglione Fenile in un posto tappa per ciclisti non è stata abbandonata, ma l’Amministrazione comunale invita i cittadini ad avanzare nuove proposte. Ristrutturato nel 2022, secondo l’intenzione della precedente Giunta avrebbe dovuto diventare un punto tappa per la ristorazione o un ostello automatizzato per cicloturisti. “In continuità con la precedente Amministrazione crediamo ancora che la struttura possa diventare un locale bike friendly ma vogliamo coinvolgere i cittadini in modo che anche loro possano esprimersi sul futuro dell’ex casello” puntualizza il consigliere comunale Fabrizio Reale.

Il primo appuntamento organizzato per coinvolgere la cittadinanza si è svolto sabato 26 ottobre in occasione del servizio Sportello amico: “Quel giorno però pioveva a dirotto e pochi hanno sfruttato l’occasione di visitare l’edificio che avevamo aperto per l’occasione – racconta –. Tuttavia nei giorni successivi ci sono arrivate alcune proposte: un paio di tipo commerciale ed altrettante con un obiettivo sociale”.

Al momento l’Amministrazione comunale sta analizzando le proposte già arrivate e resta disponibile a considerarne altre che vengano recapitate in municipio.