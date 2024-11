Torino e Leopoli firmano il Patto di Amicizia e Collaborazione, il sindaco Lo Russo: "Messaggio di solidarietà e di vicinanza"

È stato firmato questa mattina, nella Sala delle Colonne di Palazzo Civico, il ‘Patto di Amicizia e Collaborazione’ tra la Città di Torino e la Città ucraina di Leopoli. L’accordo è stato sottoscritto dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo e dal sindaco di Leopoli Andriy Sadovyi alla presenza del console generale dell’Ucraina a Milano Andrii Kartysh e del console onorario a Torino Dario Arrigotti e rappresenta un passo importante per rafforzare i legami tra le due città, gettando le basi per una collaborazione reciproca.

Il patto, che avrà una durata iniziale di tre anni, si pone l’obiettivo di promuovere valori condivisi come la democrazia, la libertà, lo stato di diritto, i diritti umani e l’integrazione sociale, favorendo un dialogo costruttivo tra le rispettive comunità.

“Torino e Leopoli - ha detto il sindaco Lo Russo - sono città ricche di storia, cultura e spirito di innovazione. Pur distanti geograficamente, condividono l’aspirazione di costruire un futuro inclusivo, sostenibile e orientato al benessere delle proprie comunità. Questo patto è insieme un simbolo di amicizia e un impegno reciproco a lavorare insieme in numerosi settori, oltre alle attività e ai progetti che già da anni legano le nostre due città. Un pensiero speciale in questa occasione poi non può che andare al popolo ucraino, che da oltre mille giorni vive il dramma della guerra. La firma di oggi vuole rappresentare anche un messaggio di solidarietà e di vicinanza, Torino è con voi”.

Domani, venerdì 22 novembre, alle ore 16 l'Assesssore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi ed il Direttore generale della Città della Salute di Torino Giovanni La Valle accompagneranno una delegazione ucraina, capeggiata dal Sindaco di Leopoli Andriy Sadovyy, a Torino in questi giorni in occasione della 41^ Assemblea annuale Anci, in una visita all'ospedale Cto.

Uno dei motivi di interesse del Sindaco verso il Sistema sanitario piemontese, ed il CTO in particolare, è la presenza a Leopoli del Centro "Unbroken", che fornisce cura ed assistenza integrata ai reduci e feriti di guerra. Il Direttore sanitario Alessandra D'Alfonso, il Direttore del Dipartimento di Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione Giuseppe Massazza ed i primari dell'ospedale presenteranno alla delegazione le eccellenze e le punte di diamante del Centro Traumatologico ortopedico, del Centro Grandi Ustionati e dell'Unità Spinale. Dopo un primo momento di presentazione generale, la visita si articolerà tra la Rianimazione, il Pronto soccorso Grandi Traumi e la stessa Unità Spinale in un percorso che permetterà di valorizzare il sistema multidisciplinare di un ospedale che assiste quotidianamente traumi di ogni tipo ed entità.