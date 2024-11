Dopo le proteste del Selleries, la Città Metropolitana di Torino cerca una soluzione per i parcheggi a bordo strada

La Città metropolitana annuncia la data dell’incontro con il Comune di Fenestrelle per affrontare il problema delle numerose auto parcheggiate a bordo della strada provinciale 172 che si verifica con la chiusura al traffico del tratto da Pracatinat. Nei giorni scorsi Massimo Manavella, gestore del Rifugio Selleries, a monte della zona interessata, aveva lanciato sui social una richiesta di aiuto ai suoi avventori per fare pressione sugli enti affinché venisse affrontato il problema. “Dal 1° novembre, giorno di chiusura dell’ultimo tratto della Provinciale 172, abbiamo contato tra le ottanta e le cento auto parcheggiate a bordo strada. Per chi arriva il pomeriggio, inoltre, parcheggiare è diventato quasi impossibile” sottolinea Manavella.

Lo scorso anno la situazione, che si ripresenta con la chiusura invernale della strada, era stata risolta da un accordo tra i gestori del Rifugio Selleries e dell’hotel Parcatinat: “Per cortesia nei nostri confronti, nella scorsa stagione invernale l’hotel aveva permesso agli escursionisti di lasciare le auto nei loro parcheggi ma ora quell’accordo non è più replicabile: si sono verificati troppi furti ed atti vandalici. I gestori hanno quindi dovuto chiudere quindi l’accesso a quelle aree” dettaglia Manavella. Il suo rifugio è aperto tutto l’anno e, mentre d’estate è raggiungibile in auto, d’inverno bisogna procedere a piedi e lasciare il mezzo all’altezza degli ex sanatori. L’albergo invece riapre per la stagione invernale verso l’8 dicembre.

‘Vedrò il Sindaco di Fenestrelle Michel Bouquet il prossimo 2 dicembre’ annuncia oggi – venerdì 22 novembre – con un comunicato stampa il vicesindaco della Città Metropolitana di Torino Jacopo Suppo. Mentre il primo cittadino fenestrellese annuncia la proposta che presenterà all’ente: “La nostra idea, da condividere con gli enti superiori, è di affittare dall’hotel Pracatinat il parcheggio per una ventina di auto situato dopo il cartello di divieto di transito nei mesi invernali, in prossimità della curva. Quella zona dovrà esser messa in sicurezza con un guard rail e il cartello spostato per concedere l’accesso” spiega Bouquet. Inoltre lui si auspica che l’albergo lasci parcheggiare le auto nel loro spazio ma a pagamento. “Inoltre vorremmo trovare le risorse per rimettere in circolo la domenica e nei giorni di maggior afflusso una navetta che permetta di giungere sul posto senza usare l’auto. Questo mezzo potrebbe anche essere attrezzato per il trasporto delle bici e utilizzato anche d’estate, a maggior ragione in vista del nostro ingresso nel progetto di promozione cicloturistica UpSlowTour”.