Arriva un nuovo "gatto" in città: CatSlap (SLAP) è il token del momento

Solana ha Popcat (POPCAT), la BNB Smart Chain ospita Simon’s Cat (CAT), e Base vanta Keyboard Cat (KEYCAT). Tuttavia, finora mancava una meme coin a tema felino sulla blockchain Ethereum, uno degli ecosistemi più importanti e ricchi di opportunità nel mondo delle criptovalute.

Con il lancio quasi in sordina di CatSlap (SLAP), questa lacuna è stata finalmente colmata. Sebbene il team di sviluppo non abbia suonato alcuna fanfara, in pochi giorni il token è diventato il centro delle conversazioni nel mercato dei meme coin. Le criptovalute a tema felino su altre blockchain vantano capitalizzazioni di mercato che vanno dai 100 milioni fino ai 1,6 miliardi di dollari. Questo suggerisce un potenziale enorme per un meme coin virale su Ethereum.

Il Potenziale di CatSlap su Ethereum

La blockchain di Ethereum è spesso scelta da investitori con portafogli significativi, al contrario di reti come Solana, più orientate a trader con capitali ridotti. CatSlap sfrutta questa opportunità, posizionandosi come la prima grande meme coin a tema felino su questa rete.

Grazie al suo lancio silenzioso, la moneta ha catturato rapidamente l'attenzione degli investitori, creando un'ondata di entusiasmo e possibilità di speculazione. Secondo gli analisti, CatSlap potrebbe superare la capitalizzazione di mercato di Keyboard Cat (KEYCAT), attualmente intorno ai 100 milioni di dollari, e successivamente competere con Simon’s Cat, il cui valore oscilla intorno ai 300 milioni di dollari.

Coinbase e Robinhood Potrebbero Aggiungere SLAP

Piattaforme di trading di alto livello come Coinbase e Robinhood sono sempre alla ricerca della prossima grande meme coin da aggiungere. La blockchain Ethereum rappresenta una scelta naturale, grazie alla sua popolarità e alla presenza di grandi investitori. Se CatSlap continuerà a guadagnare visibilità e ad attirare un ampio pubblico, potrebbe attirare l'interesse di queste piattaforme, spianando la strada a una capitalizzazione di mercato notevole.

Un’eventuale quotazione su Binance, Coinbase o Robinhood sarebbe un punto di svolta per SLAP, attirando una base di investitori ancora più ampia e consolidando il suo ruolo come leader del settore felino.

Popcat è attualmente la meme coin a tema felino più famosa sul mercato e, pertanto, principale rivale di SLAP. Grazie alla quotazione su Coinbase, è riuscita a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 2 miliardi, anche se recentemente è scesa in una fascia compresa tra 1,5 e 1,6 miliardi di dollari. Essendo basata su Solana, Popcat potrebbe incontrare difficoltà nell'attirare investitori con grandi risorse finanziarie. La rete Solana è spesso associata a speculazioni di piccoli trader in cerca di guadagni rapidi.

CatSlap non ha questo problema. Essendo una meme coin su Ethereum, ha accesso a una rete meno satura di token di questo tipo e popolata da investitori di alto livello. Inoltre, il suo posizionamento come prima grande meme coin felino su questa blockchain offre un vantaggio competitivo unico.

Le prospettive di crescita di CatSlap

Un altro elemento che distingue CatSlap è la sua strategia di coinvolgimento della community. Il token non solo mira a diventare virale, ma sta già conquistando un seguito grazie al suo gameplay "slap-to-win" e al suo utilizzo su piattaforme di trading decentralizzate come Uniswap.

Il supporto della community è essenziale per il successo a lungo termine di qualsiasi meme coin, e SLAP sembra averlo già ottenuto. La partnership con Best Wallet, che permette agli utenti di acquistare facilmente il token, rappresenta un ulteriore vantaggio competitivo, facilitando l'accesso a nuovi investitori.

Con una roadmap che include il potenziale listing su exchange di alto livello come Binance e Coinbase, e la capacità di attirare investitori grazie alla rete Ethereum, SLAP è posizionato per un successo a lungo termine.

Non bisogna sottovalutare il fattore di crescita poiché guardando la tokenomics scopriamo che il 10% dei token totali è allocato per le ricompense dedicate alla community. Chiaro segno che il team di sviluppo vuole implementare delle meccaniche play-to-earn in grado di tener stretta la community che si sta formando.

Per chi ha perso opportunità come Dogecoin, Shiba Inu e Popcat, CatSlap rappresenta una nuova possibilità di cavalcare l’onda del prossimo grande meme coin.

