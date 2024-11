Chiusura in bellezza per il mese di novembre all'ippodromo di Vinovo con il Campionato Gentlemen Piemontese

Novembre finirà in bellezza all'Ippodromo di Vinovo, perché mercoledì 27 novembre sono in programma ancora una volta otto corse e al centro del programma, al via con la prima alle 14:23, c'è il Campionato Gentlemen Piemontese – Trofeo U.G.I.: una corsa dalla doppia valenza, quella sportiva e quella umanitaria. Ritornerà infatti ancora in scena una volta l'Unione Genitori Italiani contro i tumori infantili, associazione benefica alla quale i gentlemen locali, in occasione della raccolta fondi organizzata dall’ippodromo di Vinovo durante il Palio Delle Regioni, avevano aderito donando una piccola parte dei 16.700 euro raccolti. E fare da collante tra tutti gli attori che hanno aderito alla campagna di raccolta fondi, è stata la nostra instancabile Elisabetta Busso.

Saranno sei i binomi al via fra i due nastri del doppio km, con cavalli guidati dai loro proprietari. Favori del pronostico per il fumantino Danilo Spritz, il quale avrà solo il compito di trottare, numero che ultimamente non gli riesce spesso come dimostrano i tre errori a fila, fra i quali i due in Francia. Il compito di Michele Bechis sarà quindi quello di terminare nettamente il percorso. Fra gli avversari, tutti hanno le potenzialità di salire sul podio anche perché più o meno sono tutti della stessa categoria. Uno dei più in forma è comunque Velodrome insieme alla figlia d'arte Evita Smorgon. Ma tornerà anche la sfida con Arnold Cup e Teresa Di Lorenzo, senza dimenticare l'intramontabile Singapore di Enrico Colombino che però non sempre si trova a muoversi bene tra i nastri.

In pista nel convegno tornerà anche il più competitivi dei driver italiani, Alessandro Gocciadoro, alla ricerca più che mai di vittorie per primeggiare nella classifica nazionale che lo vede testa a testa con un altro grande come Antonio Di Nardo. Porterà in pista Figaro Grif, forse il più vincente dei suoi in pista, Cocktail Bar, Faraone Caraf che è al rientro e alla prima uscita con il nuovo training, esattamente come Equalizer. In più sarà nelle vesti di catch sul Elsa Cup, allieva di Cosimo Cangelosi. E si rinnoverà quindi anche la sua eterna sfida con i driver della piazza torinese.

Poi si tornerà in pista mercoledì 4 dicembre per gli ultimi quattro appuntamenti dell'anno. Il trotto infatti a Vinovo prevede corse mercoledì 11, venerdì 20 e martedì 31 dicembre, un Capodanno di corsa e una festa tutti insieme.