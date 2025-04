Torino si conferma "in orbita": Altec firma un nuovo contratto con Esa per logistica e addestramento degli astronauti della Stazione spaziale

Un accordo di 5 anni dal valore di 61 milioni di euro per la logistica e l'addestramento degli astronauti che sono chiamati ad attività di esplorazione nell'ambito dei progetti legati alla stazione spaziale internazionale. E' quello firmato nelle scorse ore - in occasione del quarantesimo Space Symposium a Colorado Springs - tra la torinese Altec e l'Agenzia spaziale europea (ESA).



Fino al 2029

A porre la firma sono stati il direttore dell'Esplorazione Umana e Robotica dell'Esa, Daniel Neuenschwander e l'amministratore delegato di Altec, Vincenzo Giorgio. ll contratto garantirà i servizi industriali richiesti per mantenere operativi i processi della ISS per il periodo 2025-2029 nei settori dell’addestramento per astronauti e personale di supporto a terra (GSP), logistica integrata di materiali, esperimenti e carichi utili dell'ESA, tra cui stoccaggio, preparazione del carico e movimentazione di hardware da/verso il sito di lancio e all'interno dell'Europa, e una serie di servizi di supporto operativo per preparare e garantire la prontezza delle operazioni della missione.



Oltre i dieci anni

Prosegue così una storia che vede dal 2015 Altec nei panni di responsabile della fornitura diretta all'Esa dei servizi di addestramento, logistica e supporto operativo (TLO) per il programma ISS Columbus, coordinando un team industriale internazionale complesso e altamente qualificato, distribuito tra Europa e Stati Uniti. Nel 2024 l'ESA ha indetto un concorso pubblico per l'assegnazione dei servizi per il periodo 2025-2029, vinto appunto dall'azienda che rappresenta una delle punte di diamante del Distretto aerospaziale torinese e dal suo team industriale. "La firma di oggi apre la strada a una nuova era con il contratto 'Training, Logistics and Operations Support Services for ISS & Exploration 2025-2029' con Altec", ha affermato Neuenschwander. "Una volta approvato, il contratto rappresenterà una pietra miliare significativa nei nostri sforzi per costruire il futuro dell'esplorazione sulla base dell'esperienza della Stazione Spaziale Internazionale. La comprovata competenza di Altec e la sua dedizione all'eccellenza la rendono un partner inestimabile; scelto con una gara pubblica. Siamo entusiasti dei progressi che deriveranno da questa collaborazione".



I servizi da Torino (e Colonia) allo Spazio

Il servizio di addestramento assicura che tutto il personale di terra europeo e gli astronauti e cosmonauti coinvolti in tutto il mondo siano pronti e certificati per svolgere i compiti pianificati. Viene eseguito principalmente presso l'European Astronaut Centre di Colonia. Include anche compiti come l’addestramento di base dei nuovi astronauti e campagne di addestramento sul campo in luoghi come grotte, aree vulcaniche o di impatto di asteroidi, nonché servizi di supporto ai membri dell'equipaggio e alle loro famiglie. Il servizio di logistica assicura che l'hardware e gli esperimenti siano disponibili e funzionanti al momento giusto e nel posto giusto a bordo della ISS, così come a terra nelle mani degli scienziati. Include anche tutto il supporto in tempo reale associato agli astronauti per la localizzazione e lo stivaggio degli oggetti e per la loro manutenzione. Il servizio di logistica ha sede presso la sede di Altec a Torino, incluso il cosiddetto Engineering Support Centre con controllori di volo per il supporto in tempo reale collegato al Columbus Control Centre. Il servizio di supporto alle operazioni consiste in una serie di attività con lo scopo di garantire che le operazioni siano pronte per essere eseguite. Include ad esempio la gestione delle procedure, la raccolta di dati di base degli esperimenti pre e post missione, la sicurezza delle operazioni, la gestione dello stato delle anomalie, l'integrazione della missione e lo stato di prontezza al volo, e le certificazioni. Ciò coinvolge l'intero team industriale distribuito a Torino, l'European Astronaut Centre, il Columbus Control Centre e presso l'Estec.



Guardando la Luna

Con l'avvicinarsi dei lanci degli elementi del Lunar Gateway, l'ESA deve essere preparata per le operazioni. Questo nuovo periodo non è quindi dedicato solo alla ISS, ma include servizi TLO per Gateway e Human Exploration oltre LEO. Le attività si concentreranno principalmente sulla preparazione dell'addestramento presso l'EAC, la logistica a Torino, ma includeranno anche il supporto all'ESA per la preparazione dei processi operativi. “Altec si sta preparando alla sfida della nuova era dell’esplorazione umana oltre l’orbita terrestre bassa - ha affermato Giorgio - e la grande esperienza dei servizi TLO della ISS è la nostra rampa di lancio per le operazioni del Lunar Gateway, ma anche per continuare i servizi per l’imminente utilizzo delle stazioni commerciali LEO”.