Da oggi al via le iscrizioni all'edizione 2025 di Just The Woman I am

Oggi, lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, aprono ufficialmente le iscrizioni alla dodicesima edizione di JUST THE WOMAN I AM, l’evento che dal 2014, attraverso una corsa – camminata di 5 km aperta a tutt*, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.



L’evento organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino tornerà per le vie del centro del capoluogo sabaudo venerdì 7, 8 e 9 marzo 2025. Dal venerdì alla in piazza San Carlo a Torino sarà possibile accedere alla PREVENZIONE IN PIAZZA: un evento nell’evento che accoglierà stand dedicati alle visite preventive gratuite, al counseling e alla presentazione delle associazioni no profit. Il Villaggio della Prevenzione è un’occasione di incontro, dialogo e festa tra il mondo accademico, l’eccellenza sanitaria italiana, i cittadini e le scuole.



9 marzo prenderà il via da piazza Vittorio Veneto l’ormai celebre corsa – camminata di 5 km per le vie del centro città, un evento che ha risonanza nazionale e internazionale capace di unire i tanti cuori di JTWIA.



Come iscriversi? Come SINGOLO o come GRUPPO! I Gruppi sono, da sempre, il cuore della manifestazione, il modo migliore per sostenere ancora più fortemente la ricerca universitaria, perché trasformano la partecipazione alla #JTWIA in un’esperienza da condividere fin dal primo passo: quello dell’iscrizione! Scopri come su https://jtwia.org/iscrizioni/.

Per tutte le informazioni: iscrizioni@jtwia.org



Inoltre una grande conferma! R101 si conferma radio ufficiale di JUST THE WOMAN I AM. L'emittente del Gruppo RadioMediaset sarà presente a Torino con i propri talent per intrattenere i presenti con la musica e un occhio di riguardo ai temi che le stanno a cuore come inclusione, benessere, salute.



Novità per l’edizione 2025: Vanzetti Engineering e Sistemi Spa sono i sostenitori principali di Just the Woman I Am, Vanzetti Engineering sponsor di pettorale e Sistemi Spa sponsor di welcome bag.



Le parole di Valeria Vanzetti, CEO Vanzetti Engineering: "Siamo sinceramente felici di poter sostenere concretamente JUST THE WOMAN I AM. Questo evento rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare sul tema cruciale della salute, con un focus particolare sulla prevenzione, che è essenziale per garantire il benessere di tutti. In Vanzetti Engineering, siamo fermamente convinti che la salute debba essere un diritto universale e che la prevenzione sia uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita e favorire un benessere duraturo. Siamo orgogliosi di contribuire a questa causa, certi che solo attraverso un impegno condiviso possiamo generare un cambiamento concreto e positivo per tutti".



“Siamo molto orgogliosi di far parte di questo importante progetto, perché in Sistemi l’impegno sociale è da sempre per lo più legato al territorio piemontese, crediamo infatti che sia importante restituire al territorio in cui si vive e si lavora una piccola parte dei benefici che da quel territorio si ricevono – afferma Enrica Eandi, Presidente e AD Sistemi SpA – Inoltre, ci riconosciamo nel forte valore simbolico che rappresenta il fatto di lanciare anche questa edizione della JTWIA il 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. La parità di genere in Sistemi è un dato di fatto. Oggi, le donne sono il 52% dell’organico e il 50% dei ruoli manageriali perché crediamo fortemente che ogni persona, indipendentemente dal genere, abbia le caratteristiche umane e professionali che la rendono idonea a rivestire i ruoli richiesti dal nostro lavoro. Per questo abbiamo deciso di essere in prima fila a sostegno dell’evento, perché come JTWIA crediamo e investiamo nel benessere delle persone che crescono insieme a noi”.