Nuovo centro di raccolta rifiuti, approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica

Dedicato a servire la zona Ovest della città, sorgerà all’interno del territorio della Circoscrizione 5, nell’area di proprietà comunale compresa tra le vie Massari e Reycend un nuovo centro di raccolta di rifiuti differenziati.

La Giunta comunale, su proposta dell’assessora alle Politiche per l’Ambiente Chiara Foglietta, ha approvato nella sua riunione odierna il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della struttura, che verrà realizzata da Amiat.

“L’area, che risulta attualmente carente, verrà così dotata di una struttura per potenziare la raccolta differenziata, supportare le attività di contrasto ai fenomeni di abbandono dei rifiuti e diventare un punto di riferimento sul territorio per gli utenti, mettendo a disposizione del pubblico informazioni e istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti.”, commenta l’assessora Foglietta -. L’obiettivo è un incremento significativo delle quote di raccolta differenziata e, contestualmente, una riduzione della produzione pro capite di rifiuti indifferenziati”.

L’intervento si propone altresì di migliorare il decoro dell’area circostante, intervenendo sia dal punto di vista paesaggistico, per integrarsi positivamente nell’ambito urbano, sia dal punto di vista della sicurezza, con l’installazione di un sistema di videosorveglianza mediante telecamere.

La struttura, che si inserisce in un’area complessiva di circa 10mila metri quadrati, si sviluppa su una superficie più modesta di circa 4mila e 100 metri quadrati nella parte Nord, ed è composta da un piccolo edificio dotato di un impianto fotovoltaico, dove trovano posto la guardiania e i locali tecnici, da spazi aperti occupati dagli scarrabili adibiti alla raccolta dei materiali e da due tettoie: una grande, posta a Sud, destinata al conferimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e una piccola a Nord in prossimità dell’uscita, dedicata ai rifiuti cosiddetti pericolosi, quali vernici, olii, ecc. e altri RAEE che saranno adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici.

Un anello verde si svilupperà tutto intorno all’area, in parte per schermarla dall’esterno e renderla meno impattante e in parte, lungo l'asse di via Massari, per creare un ombreggiamento, attraverso la messa a dimora di opportune specie arboree. Un'ulteriore zona verde, nella parte sud, farà da mascheramento al piazzale e avrà funzione di schermo tra il centro di raccolta e la futura attività che potrebbe insediarsi nel restante lotto di proprietà comunale.

Sono altresì previsti un idoneo sistema di irrigazione e la posa di segnaletica stradale dedicata, orizzontale e verticale, con il fine di indicare agevolmente ad utenti e operatori la corretta fruizione del centro di raccolta. Inoltre, è prevista la realizzazione dei marciapiedi perimetrali esterni in via Massari, laddove mancanti.

L'investimento complessivo di quasi 2 milioni di euro sarà finanziato in parte con fondi PNRR, provenienti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e in parte dalla Città.