Scoprire Wroclaw

La squadra del WKS Śląsk Wrocław è la più titolata della Polonia. 18 campionati nazionali, oltre a partecipazioni regolari a coppe europee come la Basketball Champions League e l'EuroCup, dimostrano quanto sia importante il basket in questa città. Solo nella stagione 2024/25, la squadra della Slesia ha gareggiato contro squadre di Vilnius, Szombathely o Reggio Emilia.

Sia dall'Ungheria che dall'Italia, decine di tifosi dei Paesi rivali della Slesia sono venuti a Breslavia. Tuttavia, questa grande città merita di essere visitata non solo in occasione di una partita di basket.

La prima tappa dovrebbe essere la Sala del Centenario, dove la squadra di basket Śląsk gioca le sue partite. Comunemente definita la “perla del modernismo di Breslavia”, la sala ospita anche eventi culturali o commerciali. Nel 2006 è stata inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Di fronte alla Sala del Centenario si trova un altro sito degno di nota: lo Zoo. Non è solo il più grande (in termini di numero di animali) ma anche il più antico zoo della Polonia, essendo in funzione dal 1865.

Attraversando uno dei quasi 140 ponti e passerelle che rendono la città nota come la Venezia polacca, si possono incontrare i nani di Breslavia. Si tratta di piccole sculture che raffigurano nani con un elemento caratteristico del luogo o dell'edificio in cui si trovano. Ce ne sono quasi un migliaio in tutta la città e la storia dei nani è legata a una leggenda metropolitana. La maggior parte di essi si trova nel centro storico, con un punto centrale sotto forma della bellissima Piazza del Mercato, attorno alla quale ruota la vita culturale e turistica di Breslavia. La storia di questa piazza risale al Medioevo e ogni anno ospita il Mercatino di Natale, che attira turisti da tutta Europa.

È impossibile annoiarsi in questa città e ciò si evince, ad esempio, dalle dichiarazioni degli stranieri che visitano la Bassa Slesia o che vivono a Breslavia. Lo stesso dicono i giocatori del WKS Śląsk Wrocław, la squadra del 18 volte campione di Polonia, quando gli si chiede di esprimere le loro impressioni sulla città. Tutte le dichiarazioni sono accomunate da un'unica conclusione: venite a Wrocław!

“Visitare Wrocław è come fare una passeggiata nella storia. La sala del mercato è una delle più belle d'Europa. Il centro della città è semplicemente incredibile!” - ha dichiarato Reggie Lynch nel suo vlog, in cui ha mostrato ai fan le attrazioni del centro storico di Breslavia.

“Sono arrivato solo oggi, ma sono già riuscito a vedere parte di Breslavia. Ho visto alcuni bei monumenti e la città stessa è molto bella, pulita e non troppo affollata. Mi piace molto questa città e vi incoraggio a visitarla”. - ha detto a sua volta Giorgio, un tifoso della Pallacanestro Reggiana, che è venuto a sostenere la sua squadra in Polonia e nel frattempo ha visitato Breslavia.