A Bricherasio con i centrini si attende il Natale e si aiuta la scuola

Nel 2019 avevano addobbato il paese con le coperte giunte da tutta Italia e poi donate ai senza fissa dimora. Quest’anno l’obiettivo dell’associazione Leonardo Sciascia è di raccogliere centrini da trasformare in colorati mandala durante il mercatino dell’8 dicembre al salone polivalente (piazza don Morero 2). “Abbiamo tutti a casa dei vecchi centrini di diverse dimensioni che non usiamo più. Chiediamo quindi di portarli alla merceria Ago e Filo in via Vittorio Emanuele II a Bricherasio - spiega Lilly Di Martino per l’associazione -. Al mercatino verranno poi colorati durante un laboratorio pensato per i bambini e dedicato alla raccolta fondi per le scuole elementari”.

Il negozio a cui portare i centrini è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19, tranne il giovedì pomeriggio.

“Una volta colorati, i centrini verranno appesi per il paese per decorarlo in occasione delle festività natalizie, così come avevamo fatto con le coperte” aggiunge Di Martino. L’attività servirà anche a raccogliere fondi per la scuola elementare di Bricherasio: “L’8 dicembre metteremo una cassetta per le donazioni e, chi vuole, può iniziare a donare alla consegna del centrino in merceria. In modo simile a quanto fatto in occasione della festa di Halloween, durante cui abbiamo raccolto 250 euro, i soldi saranno destinati all’acquisto di materiali per le classi della primaria”.