Un’asta di solidarietà per aiutare malati di Alzheimer e famiglie

Cappelli, quadri, fotografie e gioielli saranno protagonisti dell’Asta di solidarietà a sostegno di Comunità Amica delle Persone con Demenza, a cui sarà possibile partecipare con offerte anche da remoto.

Portato avanti dalla Diaconia Valdese Servizi Salute, con il Servizio Innovazione e Sviluppo e il Rifugio Re Carlo Alberto, il progetto ha coinvolto cittadini, istituzioni, esercenti, persone con demenza e i loro cura cari (caregiver), di diversi Comuni del Pinerolese.

“La serata funzionerà come un’asta, batteremo le opere. Ma noi non siamo una casa d’asta e non vogliamo esserlo. Sarà una serata all’insegna del divertimento dove cercheremo di raccogliere fondi utilizzando questa modalità – spiega Monica Onnis della Diaconia Valdese –. Ci sono opere più o meno costose e molto varia è la tipologia. Artisti e artigiani hanno donato una o più creazioni e alcuni hanno collaborato con gallerie della zona, che hanno voluto offrire un loro contributo”.

Il ricavato andrà a finanziare i progetti della Comunità Amica delle Persone con Demenza, attiva dal 2015 nella Val Pellice, inizialmente con Luserna San Giovanni e Torre Pellice, per arrivare, nel 2021, all’adesione di tutti i nove Comuni della Valle. Nel 2017 è stata la prima realtà in Piemonte a ricevere il riconoscimento ufficiale dalla Federazione Alzheimer Italia quale territorio Dementia Friendly. Pinerolo e Villar Perosa hanno aderito alla Comunità rispettivamente nel 2017 e 2019. L’obiettivo è continuare a fare formazione su questi territori.

‘Arte all’asta. Quando l’arte diventa solidale’ si terrà venerdì 29 novembre all’Hotel Barrage in stradale San Secondo 100 a Pinerolo. È la seconda edizione e verrà riproposta la modalità di partecipazione da remoto: “Tre anni eravamo stati obbligati a farlo perché eravamo appena usciti dal Covid e molta gente era ancora a casa malata. Qualcuno aveva telefonato e fatto delle offerte da casa durante la serata. Abbiamo deciso di replicare: se qualcuno non può essere presente venerdì è possibile chiamare o mandare una mail, dicendo a quale opera è interessato e a che cifra è disposto ad arrivare. Questo entro venerdì mattina. Così, quando inizieremo a battere quell’opera in serata, diremo che ha già ricevuto un’offerta e comunicheremo il relativo importo”, aggiunge Onnis.

È possibile consultare il catalogo digitale dell’asta sul sito: servizisalute.diaconiavaldese.org, al seguente link: https://servizisalute.diaconiavaldese.org/2024/news/asta-solidale-2024/

L’evento benefico si articolerà in diversi momenti. Dalle 10 alle 19 le opere all’asta saranno esposte l’Hotel Barrage, mentre dalle 19 alle 20,30 verrà proposta l’apericena a buffet al costo di 15 euro e, a seguire, l’Asta di solidarietà a ingresso libero. Per l’apericena e per l’asta è obbligatoria la prenotazione entro giovedì 28 novembre alle 13, scrivendo a segreteriaservizisalute@diaconiavaldese.org o mandando whatsapp al 342 6767797. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il 360 1027561.