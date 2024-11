Rovere in concerto all'Hiroshima Mon Amour con il nuovo album "11 case"

Anticipato dai singoli “fuori rotta” e “stupido classico“, i rovere sono tornati con un nuovo album "11 case", uscito l’11 ottobre e ora sono pronti per tornare dal vivo, in concerto giovedì 28 novembre a Hiroshima Mon Amour.

A due anni dal loro album precedente, i rovere tornano con un disco che racconta la loro crescita personale e artistica. “11 case” è un disco stratificato, che affronta temi diversi mantenendo però un filo conduttore: lo scorrere inesorabile del tempo e i cambiamenti silenziosi che porta con sé e che influenzano i comportamenti e le sensazioni delle persone. Il nuovo album dei rovere riprende le sonorità pop che li hanno fatti conoscere e amare dal loro pubblico, ma con una vena più ruvida e matura. I ritornelli accattivanti e i riferimenti culturali si fondono ora con una profondità e una sensibilità rinnovate.

Sonorità pop, riferimenti culturali, analisi della società e ritornelli che rimangono in mente al primo ascolto: con oltre 40 milioni di stream i rovere si fanno portavoce di una generazione e sanno raccontare com'è avere vent'anni oggi come nessun altro.

“Abbiamo conosciuto tantissime persone che hanno deciso di realizzare questo album con noi, scritto in tantissimi modi e situazioni… ma anche cambiato tante cose nella nostra vita e quotidianità. Diciamo che è successo di tutto. E questo processo è anche il perfetto esempio di quello di cui parliamo in ’11 case’. Il tempo passa, cambia tutto, neanche te ne accorgi. Poi di colpo ti volti e lo noti. Cambiano i luoghi, le persone, le sensazioni. Ti ritrovi poi a cercare di analizzare come sia successo e cosa trovarci di positivo e di negativo. Ma spesso rispondersi è quasi impossibile. Dentro questo disco c’è un po’ questa parte insicura di noi, spaventata sia dal passato che dal futuro, ma carica per affrontarli.” - rovere

Un successo nato da subito, con il debut album “disponibile anche in mogano” e l’EP “ultima stagione” e continuato con l'album "dalla terra a marte": i rovere in poco tempo hanno conquistato un’intera generazione grazie al loro modo unico di raccontarsi e raccontare l’amore. Nel giugno 2020 esce “mappamondo”, seguito da “freddo cane” feat. Mameli (febbraio 2021). Chiude la prima parte del 2021, insieme all’annuncio del tour 2022, “bim bum bam”, vero e proprio omaggio agli anni ‘80. Il singolo vede la produzione artistica di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, collaboratore storico della band. Nel settembre 2021 “tadb” viene certificato Disco D’Oro. A febbraio 2022 esce “dalla terra a marte”, il secondo album della band. Nel 2023 tornano con il singolo "glitch" e suonano in alcuni dei principali festival estivi. Nel 2024 tornano con "stupido classico" e "fuori Rotta". L’11 ottobre dello stesso anno è previsto il nuovo album, “11 case”. I rovere sono stati anche i protagonisti di una graphic novel, "disponibile anche a fumetti" (giugno 2020), pubblicata da Becco Giallo e disegnata da alcuni tra i migliori illustratori in circolazione, che li hanno trasformati in un quintetto di supereroi capaci di grandi imprese attraverso la sola forza della musica.



