Torino 2025, Nikon sarà sponsor ufficiale dei Giochi Mondiali universitari invernali

Dal 13 al 23 gennaio 2025, Torino e le sue montagne ospiteranno oltre 2.000 atleti per i XXXII Giochi Mondiali Universitari Invernali. L'evento, nato sotto la Mole nel 1959 come Universiade, torna nella città che ne ha segnato l’esordio, con una cerimonia d’apertura alla Inalpi Arena e gare in sei località simbolo dello sport e della cultura alpina (Torino, Bardonecchia, ragelato, TorrePellice, Pinerolo e Sestriere).

A raccontare attraverso le immagini l’evento sarà Nikon, in qualità di Official Sponsor dei Torino 2025 Fisu World University Games, con un team di 10 esperti fotografi.

Dieci professionisti dell’imaging, guidati da Diego Barbieri - fotografo di sport, eventi, fotografia commerciale, ritratto, branding per atleti, squadre e società sportive – che, con la loro Nikon al collo riprenderanno con qualità e precisione ogni gara ed allenamento per narrare non solo le prestazioni atletiche ma anche le emozioni che caratterizzano ogni specialità.

Insieme al team dei 10 fotografi Nikon, troverà spazio un nutrito team di giovani fotografi e videomaker appartenenti al gruppo dei Nikon Creators, composto da talenti emergenti nel campo della fotografia e del video che strizzano l’occhio con il loro estro e la loro creatività alla generazione 3.0, contribuendo alla diffusione sui social network di contenuti di qualità realizzati con attrezzatura Nikon. I Nikon Creators avranno il compito di raccontare il “dietro le quinte” e copriranno con le loro narrazioni visive ogni dettaglio di questa 10 giorni all’insegna dello sport universitario internazionale invernale, dell’inclusione e della cultura.

Valentino Bertolini, Marketing & Communication Director di Nital, ha dichiarato con entusiasmo:

“Le Universiadi di Torino 2025 rappresentano un evento straordinario che celebra i valori di lealtà, sana competizione e spirito di squadra e, inoltre, dato che si svolgono sulle nevi piemontesi, è un onore essere Official Sponsor di questa manifestazione. Un team di 10 fotografi professionisti Nikon e il gruppo dei Nikon Creators seguiranno l’evento, raccontandone ogni sfumatura con le nostre fotocamere, per trasmettere l’emozione di ogni gara immortalando il talento e la determinazione degli atleti, e per condividere l’entusiasmo di un evento sportivo unico come questo. In un contesto che promuove inclusione, fratellanza e rispetto, vogliamo essere al fianco dei giovani atleti di tutto il mondo e contribuire a rendere questo evento indimenticabile per tutti grazie alla forza comunicativa delle immagini".

Nikon inoltre sarà presente anche nelle venue di gara torinesi (Palavela e PalaTazzoli) con iniziative che permetteranno di scattare e condividere fotografie divertenti e spontanee in un’ambientazione a tema sport invernali. E non mancherà la presenza di Nikon anche nello sponsor village che verrà allestito nella centralissima Piazza Castello, a Torino. Anche in questo caso, sarà proposta una attività “fotografica” coinvolgente ed aperta a tutti.

“Siamo molto felice di questa partnership – ha commentato Alessandro Ciro Sciretti, Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi – perché l’idea di catturare la bellezza e le emozioni dei Torino 2025 FISU World University Games, dove i protagonisti principali sono giovani atleti da tutto il mondo che si affrontano in una cornice di incanto come Torino e le sue montagne imbiancate, rappresenta davvero il modo migliore per rendere omaggio al nostro territorio e creare un album di ricordi indelebili di questo importante evento.”

SU NIKON

Nikon è brand leader mondiale di prodotti e servizi per l’imaging. L'innovativa tecnologia di fotocamere, obiettivi e accessori Nikon in campo professionale così come per uso amatoriale e creativo è frutto di oltre 100 anni di esperienza. Il marchio Nikon è riconosciuto a livello globale per aver stabilito nuovi standard in termini di design e prestazioni, con le rivoluzionarie fotocamere mirrorless della serie Z di Nikon e gli obiettivi NIKKOR Z, simbolo di una nuova dimensione delle prestazioni ottiche.

Nikon si impegna a guidare la cultura della fotografia e consente ai migliori fotografi e professionisti del settore video del mondo di raggiungere il loro potenziale creativo attraverso la narrazione visiva.

In qualità di partner visionario di fiducia, Nikon unisce i content creator di tutti i livelli grazie alla sua attiva community, all'impareggiabile competenza tecnica e alle risorse formative accessibili mediante iniziative come la Nikon School. Per ulteriori informazioni sui pluripremiati prodotti Nikon, visitate il sito Web www.nikon.it

I prodotti Nikon sono distribuiti in Italia dal 1991da Nital S.p.A., da decenni sinonimo di “Nikon Italia”.