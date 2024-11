Alla Fondazione Giorgio Griffa, apre la mostra "Senza Tempo"

Apre al pubblico la mostra Giorgio Griffa. Senza Tempo da MASSIMODECARLO Pièce Unique, la vetrina situata in uno storico edificio al 57 di Rue de Turenne a Parigi. Protagoniste della mostra, visitabile fino a sabato 7 dicembre 2024, sono le opere del ciclo Canone Aureo del 2016, che occupano una posizione centrale, in dialogo con lavori dei cicli Segni Primari e Contaminazioni del periodo 1976-1979. Non si tratta di dittici tradizionali, ma di dialoghi tra tele che si incontrano e si affiancano, provenendo da tempi e cicli diversi.



La pittura, nella sua visione, è un processo che non si esaurisce nel momento della creazione: rimane aperta, incompiuta, e continua a respirare anche al di fuori del tempo storico che l’ha generata. Griffa non è interessato a fissare una narrazione definitiva; la sua arte esplora quella dimensione sospesa in cui i segni vivono di una loro energia autonoma.

In fondo, Griffa non ci invita a trovare risposte, ma a porci domande. Le sue tele, sospese tra ordine e caos, tempo e atemporalità, ci ricordano che l’arte non è un atto di controllo, ma un dialogo continuo con l’ignoto. E, come il Canone Aureo, la pittura si avvolge su sé stessa, senza mai fermarsi, offrendoci un presente che, forse, non ha davvero fine.



Per info: https://www.fondazionegiorgiogriffa.org/