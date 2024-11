Domenica torna la Torino City Marathon: 10.000 sportivi al via

A suon di numeri da record. Si fa largo così la Torino City Marathon 2024, che si correrà nel capoluogo piemontese prossima, 1 dicembre. Tra tre giorni saranno circa 10.000 i runner al via dell’evento che si svilupperà su tre distanze: la maratona (42,195 km), la mezza maratona (21,097 km) e la stracittadina, che prevede un percorso di circa 5 km e che è a sostegno delle cure e della ricerca sul cancro che si svolgono all’Istituto di Candiolo – IRCCS.



Grandi numeri, appunto, che, per il momento, si snocciolano in: 3.500 iscritti per la Torino City Marathon, 2.500 per la Torino City Half Marathon. In continua crescita l’affluenza alla Torino City Run, con iscrizioni aperte fino alla mattina della gara.



I favoriti alla vittoria nella 42 km: ci sono Selvarolo e Bertone

Nella maratona i pronostici della vigilia si colorano di azzurro sia in campo maschile sia in quello femminile. Da una parte, Pasquale Selvarolo (G.S. Fiamme Azzurre), classe 1999, che ha più volte indossato la maglia della Nazionale e ha vinto i titoli tricolori da juniores e poi da promessa sui 10 km e sulla mezza maratona. L’atleta pugliese si presenta a Torino con un personale sulla mezza di 1:00’32”, fatto segnare lo scorso anno a Ravenna, e il desiderio di scrivere il primo capitolo della sua nuova carriera sportiva. Per lui sarà l’esordio sulla distanza.

Dall’altra parte la più esperta Catherine Bertone (Atletica Sandro Calvesi), aostana di nascita e torinese d’adozione. Per lei la maratona di Torino ha un sapore speciale: proprio in questa città ha corso la sua prima maratona e quella di sarà la sua 40^; arriverà, tra l’altro, a chiusura del suo 30^ anno di attività agonistica. La sua è una carriera di grandi successi culminata con la partecipazione ai Giochi olimpici di Rio 2016. Ha un personale di 2:28’34”, fatto segnare a Berlino nel 2017, che è anche record mondiale master W45.



Selvarolo si troverà a ribattere colpi e ritmo di Jonathan Akankwasa, atleta ugandese che a Torino vuole dimostrare tutto il suo valore. Ha un personale sui 42,195 km di 2:12’34” ottenuto a Malaga nel 2023. È il vincitore della Dodoma Marathon, in Tanzania, nel 2023 e nel 2024. Tra i pretendenti al podio anche il keniano John Kioi Mungai, che ha esordito in maratona quest’anno a Leiden, in Olanda, fermando il cronometro a 2:18’41”, e il marocchino Mohammed Zouioula (Gruppo Millepiedi), che ormai da anni vive in Italia e ha scelto Torino per correre la sua prima maratona. Sulla mezza vanta un primato di 1:07’57”, a Cremona nel 2023.



Bertone dovrà vedersela con due maratonete keniane: Janet Jelagat Rono, che può far leva su diversi anni di esperienza nel mondo della corsa e arriva a Torino per rilanciare la sua carriera. Il suo personale è di 2:26’03” stabilito a Tokyo nel 2014 quando arrivò 5° donna assoluta; e la 24enne Rael Cherop Boiyo, al debutto sulla distanza.



Torna al via della Torino City Marathon anche Luz Nadine De La Cruz Aguirre (G.S. Il Fiorino), terza assoluta e prima italiana lo scorso anno. Occhi puntati anche su Francesca Malnati Manfredi (Atl. Casone Noceto), che torna a correre la maratona dopo il debutto nel 2022 a Ravenna.



Orari

1 dicembre i primi a partire saranno i maratoneti: il via della Torino City Marathon sarà dato, da via Roma, alle 8.30 a cui seguirà la Torino City Run alle 8.50, sempre da via Roma. I runner della Torino City Half Marathon partiranno alle 9.40, da Borgaretto, frazione del comune di Beinasco.

Unico e spettacolare l’arrivo delle tre gare, posizionato in piazza Castello.



Percorsi

Veloce: questa è da sempre la caratteristica del percorso della Torino City Marathon. E quello di quest’anno non fa eccezione. Il tracciato della maratona, per la prima metà, ricalca quello dello scorso anno, con tre sole curve nei primi 15 km. Nei secondi 21 km sarà anche percorso della mezza maratona. Passato Borgaretto, si incontreranno palazzi e viali storici della città: la Palazzina di Caccia di Stupinigi, corso Moncalieri, Parco del Valentino, corso Massimo d’Azeglio e Giardini Reali, prima del traguardo in piazza Castello.

Il nuovo percorso è il risultato di una fattiva collaborazione tra gli organizzatori e le Polizie Municipali dei comuni interessati: Torino, Beinasco, Nichelino e Moncalieri.



Interamente nel centro storico i circa 5 chilometri della Torino City Run; l’edizione 2024 si riconferma sotto l’egida dell’UISP, Ente di Promozione Sportiva da sempre impegnato nel promuovere i valori dello sport sociale per tutti.



Il pilota MotoE Alessio Finello al via della 21 km

La Torino City Marathon fa correre anche i piloti del Motomondiale. Alessio Finello, torinese e tra i protagonisti del campionato MotoE, parteciperà alla mezza maratona. Il suo sarà un esordio dal sapore particolare: «Sono nato a Torino, abito a Settimo Torinese, - racconta Finello – sarà la mia prima gara di corsa in assoluto, ci tenevo a farla nella mia città. Sarà emozionante correre per le strade che conosco da quando ero bambino». Ammette che ama sempre combattere per le prime posizioni ma che per questa volta si pone come obiettivo di riuscire a tenere per tutta la gara una media al di sotto dei 5’15” al chilometro.