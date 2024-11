Online il bando di concorso per la 29esima edizione del Valsusa Filmfest

Il Valsusa Filmfest torna con la sua 29ª edizione, rinnovando il suo impegno come festival cinematografico e culturale che anima la Valle di Susa, luogo di incontro e scambio attraverso cinema, letteratura, musica, teatro e arte.

Anche quest’anno il cuore del festival è rappresentato dal concorso cinematografico, aperto a registi emergenti e professionisti, con opere che riflettono sui grandi temi del nostro tempo.

Tra le sette sezioni del concorso, spiccano le due novità: “Socialità in Festival” e “Green Screen”. La prima, dedicata al benessere e all’inclusione di persone con abilità diverse, punta a valorizzare la partecipazione attiva e il talento di chi vive barriere sociali o culturali. La seconda, realizzata in collaborazione con l’IISS Des Ambrois di Oulx, invita i giovani a raccontare storie legate alla sostenibilità ambientale e alla lotta contro il cambiamento climatico, temi cruciali per il futuro del pianeta.

A queste si affiancano le altre sezioni: “Cortometraggi”, che accoglie opere di finzione a tema libero; “Raccontare Raccontarsi”, dedicata a storie nascoste o marginali su temi di attualità come lavoro e discriminazioni; “Fare Memoria”, in collaborazione con ANPI Valle di Susa, accoglie opere dedicate alla memoria della Resistenza o interpretazione dei suoi valori nel presente; ; “Le Alpi”, che esplora il mondo della montagna in tutte le sue sfaccettature; e infine “Videoclip Musicali”, che celebra l’originalità musicale e visiva.

Il regolamento, i dettagli sui premi e tutte le informazioni sono disponibili nel bando completo pubblicato su www.valsusafilmfest.it. Per partecipare, gli autori devono registrarsi sulla piattaforma dedicata https://concorsi.valsusafilmfest.it e caricare le loro opere entro il termine del bando, fissato alle ore 24:00 del 1° febbraio 2025.

DATE, TEMA E DEDICA DELLA 29ª EDIZIONE

Il 29° Valsusa Filmfest si svolgerà nei mesi di marzo e aprile 2025, coinvolgendo numerosi comuni della Valle di Susa con proiezioni, eventi culturali e incontri.

Questa edizione sarà dedicata a Mercedes Sosa (1935-2009), straordinaria cantante e attivista argentina che ha saputo dar voce, attraverso la sua arte, alle lotte per i diritti umani e contro l’indifferenza verso le ingiustizie. Il Festival trae ispirazione dal suo celebre brano “Sólo le pido a Dios”, che esprime un appello alla pace e al rifiuto della guerra: “Sólo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente - Chiedo solo a Dio che la guerra non mi lasci indifferente, è un mostro grande e calpesta forte tutta la povera innocenza della gente.”

Il tema della guerra e della ricerca della pace attraverserà il programma del festival, stimolando la riflessione su come l’arte e la cultura possano contribuire a combattere l’indifferenza e a costruire un futuro più solidale e consapevole.

IL VALSUSA FILMFEST - 29 anni di storia dedicati al confronto culturale e alle nuove generazioni

Il Valsusa Filmfest è un festival che dal 1997 anima la Valle di Susa su tre temi principali: il cinema, la memoria storica e l’ambiente. Un festival itinerante che in numerosi comuni della Valle ha proposto in ogni edizione concorsi cinematografici, proiezioni fuori concorso e numerosi eventi a cavallo tra cinema, letteratura, musica, teatro, arte e impegno civile, coinvolgendo scuole, associazioni e tante singole persone grazie al suo profondo radicamento nel territorio. L’obiettivo principale del festival è sempre stato quello di promuovere cultura dando ampio spazio alle nuove generazioni e a eventi in grado di far riflettere e cogliere i cambiamenti sociali, culturali e politici della contemporaneità.