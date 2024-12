Spettacoli, sport, mercatini, musica: Chivasso si prepara a vivere un Natale ricchissimo

Spettacoli, sport, beneficenza, musica, mercatini, mostre e tanto altro arricchiranno quest’anno il Natale del Comune di Chivasso. L’amministrazione comunale e numerose associazioni promuovono un nutrito cartellone di eventi a partire da domani, sabato 30 novembre fino alle prime settimane del nuovo anno.

L’esordio prevede un doppio appuntamento: in mattinata, nel Centro Polifunzionale “Vincenzo Lancia”, la manifestazione “Chivasso, Città dei Bambini” inaugurerà le iniziative per i più piccoli denominate “Bimbi in Festa”, mentre nel pomeriggio la Chiesa dei SS. Giovanni Battista e Marta aprirà le porte alla seconda edizione della Rassegna nazionale di presepi artistici “Presepi in mostra”, promossa dall’associazione “Tra Mole e Lanterna”. Domenica 1 dicembre, “La magia del Natale” caratterizzerà l’intera giornata nel centro storico tra mercatini ed intrattenimento.

Il prossimo 8 dicembre tornano invece le manifestazioni “Note di Natale” promosse in collaborazione con Ascom Chivasso e Distretto Urbano del Commercio. Altre date sono il 14, 15, 21, 22 e la notte di Natale, con la distribuzione di cioccolata calda in piazza del Castello. Grande attesa per il rito dell’accensione dell’albero, giunto al suo secondo anno consecutivo. La manifestazione, tra letture e musica, si terrà martedì 10 dicembre, alle ore 18, nel Campus delle Associazioni in cui è stato addobbato il grande abete presente.

Le iniziative presteranno una sensibile attenzione anche alla solidarietà. In questo senso, rimangono una conferma gli appuntamenti di Telethon che culmineranno il prossimo 15 dicembre con il 22° Raduno dei Babbi Natale in moto e la II Sagra della Panissa. Nel pomeriggio precedente invece, sarà la volta dell’associazione Hope Running che promuove la camminata solidale dei Babbi Natale “Xmas Walk” nel Parco del Bricel.

Tutti i dettagli ed il calendario completo degli eventi sono consultabili nella sezione Eventi del sito del Comune di Chivasso.