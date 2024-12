Gabriele Salvatores al Cinema Romano per presentare il suo ultimo film Napoli-New York

Gabriele Salvatores presenterà al pubblico torinese il suo ultimo film Napoli - New York.

L'appuntamento è martedì 3 dicembre alle ore 20.30, al Cinema Romano.



La trama

Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata anni prima. I due bambini si uniscono ai tanti emigranti italiani in cerca di fortuna in America e sbarcano in una metropoli sconosciuta, che dopo numerose peripezie, impareranno a chiamare casa.

Per info: https://www.cinemaromanotorino.com/film/24649